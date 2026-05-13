Kisah Pebulutangkis Supercantik Huang Yaqiong, Mantan Ratu Ganda Campuran China yang Pernah Viral Ganti Baju di Lapangan

KISAH mantan ratu ganda campuran asal China Huang Yaqiong pernah bikin geger penonton bulu tangkis dunia. Ya, istri dari sesama pebulutangkis China Liu Yuchen ini salah satu atlet cantik yang punya kebiasaan unik di pinggir lapangan.



Nama Huang Yaqiong bukan hanya terkenal karena aksinya menepuk raket dan shuttlecock, tetapi juga karena punya pesona, kepribadian, dan satu hal unik yang pernah mencuri perhatian jutaan pasang mata di seluruh dunia.

Huang Yaqiong Tampil Cantik

1. Profil dan Prestasi Huang Yaqiong

Huang Yaqiong merupakan pebulutangkis andalan China yang lahir di Quzhou, Provinsi Zhejiang, China bagian Timur pada 1994. Ia memiliki tinggi badan 165 sentimeter dan mewarisi kemampuan bermain bulu tangkis dari ayahnya, Huang Ruizhong.

Nama Huang Yaqiong tidak bisa dipisahkan dari mantan rekan duetnya Zheng Siwei, pasangan ganda campurannya selama lebih dari tujuh tahun. Keduanya membentuk pasangan paling dominan dalam sejarah ganda campuran bulu tangkis dunia.

Bersama Huang Yaqiong, Zheng Siwei menghasilkan rentetan gelar termasuk medali emas Olimpiade Paris 2024, tiga kali juara dunia, serta berada di nomor satu dunia selama 286 minggu.

Puncak karier Huang dengan Zheng Siwei akhirnya merebut emas Olimpiade Paris setelah sebelumnya harus puas dengan perak di Olimpiade Tokyo 2020.

2. Ganti Baju di Pinggir Lapangan

Ya, pebulutangkis ini punya kebiasaan unik diluar nalar dan menjadi bahan perbincangan di media sosial dan penggemar bulu tangkis dunia, ia sering terlihat mengganti jersey di pinggir lapangan saat jeda pertandingan.