Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Calon Juara MotoGP Catalunya 2026, Nomor 1 Jalani Balapan Kandang!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |14:14 WIB
5 Calon Juara MotoGP Catalunya 2026, Nomor 1 Jalani Balapan Kandang!
Berikut lima calon juara MotoGP Catalunya 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
A
A
A

BERIKUT lima calon juara MotoGP Catalunya 2026. Salah satunya akan menjalani balapan kandangnya di akhir pekan ini.

Seri keenam MotoGP 2026 siap digelar di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, 15-17 Mei. Tentu menarik untuk membahas siapa saja yang akan jadi pemenang balapan ini.

Apalagi, Marc Marquez dipastikan absen. Hal ini membuat prediksi pemenang jadi sedikit liar. Siapa saja yang kira-kira bakal naik di podium tertinggi pekan ini?

5 Calon Juara MotoGP Catalunya 2026

1. Alex Marquez

Alex Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)

Sirkuit Barcelona-Catalunya merupakan balapan kandang untuk sosok satu ini. Tidak hanya berpaspor Spanyol, Alex Marquez berasal dari Kota Cervera di Lleida yang terletak tidak jauh dari arena.

Musim lalu, pembalap tim Gresini Racing ini sukses mengalahkan sang kakak Marc Marquez di balapan utama. Bukan tidak mungkin, Alex Marquez kembali berjaya di Barcelona.

2. Jorge Martin

Jorge Martin finis ketiga di Sprint Race MotoGP Brasil 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Pembalap satu ini tampil gemilang dengan memenangi Sprint Race dan balapan utama di MotoGP Prancis 2026. Itu menandakan kebangkitan Martin yang terseok-seok musim lalu.

Modal bagus dimiliki juara dunia MotoGP 2024 ini. Selain menjadi balapan di negara sendiri, Martin juga selalu naik podium di GP Catalunya sejak 2022, terkecuali pada 2025 di mana dirinya absen.

3. Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Kepercayaan diri pembalap asal Italia ini perlahan tumbuh lagi. Walau begitu, Bagnaia masih belum mencatatkan kemenangan bahkan naik podium di MotoGP 2026.

Kendati begitu, andalan Ducati Lenovo ini memiliki sejarah cukup bagus dengan Catalunya. Ia pernah jadi pemenang pada 2024. Belum lagi, Ducati Desmosedici GP cukup ramah dengan lintasan satu ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/38/3218567/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_motogp_catalunya_2026_di_vision-gnXL_large.jpeg
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Catalunya 2026 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/38/3218549/simak_jadwal_motogp_2026_hari_ini_di_catalunya-vUxJ_large.jpg
Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Absen, Jorge Martin Menggila di Latihan Bebas Seri Catalunya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/38/3218466/fabio_quartararo-sqEO_large.jpg
Tak Banyak yang Tahu, Fabio Quartararo Bocorkan Seberapa Jauh Perkembangan Yamaha di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/38/3218413/jorge_martin_dijagokan_juara_motogp_2026_89jorgemartin-KAQq_large.jpg
Francesco Bagnaia: Jorge Martin Kandidat Juara MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/38/3218395/ducati_lenovo_tak_cari_pengganti_marc_marquez_di_motogp_catalunya_2026_marcmarquez93-kadL_large.jpg
Siapa Pembalap yang Gantikan Marc Marquez di MotoGP Catalunya 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/38/3218358/marc_marquez_menangis_menahan_sakit_di_bahunya_ducati-xLba_large.jpg
Sambil Menangis, Marc Marquez: Saya Balapan di MotoGP dengan Satu Setengah Tangan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement