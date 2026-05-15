5 Calon Juara MotoGP Catalunya 2026, Nomor 1 Jalani Balapan Kandang!

BERIKUT lima calon juara MotoGP Catalunya 2026. Salah satunya akan menjalani balapan kandangnya di akhir pekan ini.

Seri keenam MotoGP 2026 siap digelar di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, 15-17 Mei. Tentu menarik untuk membahas siapa saja yang akan jadi pemenang balapan ini.

Apalagi, Marc Marquez dipastikan absen. Hal ini membuat prediksi pemenang jadi sedikit liar. Siapa saja yang kira-kira bakal naik di podium tertinggi pekan ini?

5 Calon Juara MotoGP Catalunya 2026

1. Alex Marquez

Sirkuit Barcelona-Catalunya merupakan balapan kandang untuk sosok satu ini. Tidak hanya berpaspor Spanyol, Alex Marquez berasal dari Kota Cervera di Lleida yang terletak tidak jauh dari arena.

Musim lalu, pembalap tim Gresini Racing ini sukses mengalahkan sang kakak Marc Marquez di balapan utama. Bukan tidak mungkin, Alex Marquez kembali berjaya di Barcelona.

2. Jorge Martin

Pembalap satu ini tampil gemilang dengan memenangi Sprint Race dan balapan utama di MotoGP Prancis 2026. Itu menandakan kebangkitan Martin yang terseok-seok musim lalu.

Modal bagus dimiliki juara dunia MotoGP 2024 ini. Selain menjadi balapan di negara sendiri, Martin juga selalu naik podium di GP Catalunya sejak 2022, terkecuali pada 2025 di mana dirinya absen.

3. Francesco Bagnaia

Kepercayaan diri pembalap asal Italia ini perlahan tumbuh lagi. Walau begitu, Bagnaia masih belum mencatatkan kemenangan bahkan naik podium di MotoGP 2026.

Kendati begitu, andalan Ducati Lenovo ini memiliki sejarah cukup bagus dengan Catalunya. Ia pernah jadi pemenang pada 2024. Belum lagi, Ducati Desmosedici GP cukup ramah dengan lintasan satu ini.