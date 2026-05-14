HOME SPORTS MOTOGP

Marco Melandri Sarankan Marc Marquez Segera Pertimbangkan Pensiun dari MotoGP!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |00:06 WIB
Marco Melandri Sarankan Marc Marquez Segera Pertimbangkan Pensiun dari MotoGP!
Marc Marquez diminta segera pikirkan pensiun dari MotoGP (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
MARCO Melandri ikut mengomentari cedera patah tulang metatarsal yang diderita Marc Marquez usai MotoGP Prancis 2026. Menurutnya, pembalap tim Ducati Lenovo itu harus mulai memikirkan soal pensiun.

Marquez masih gagal menang dalam lima seri awal MotoGP 2026. Ia bahkan tidak pernah naik podium hingga seri yang digelar di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, akhir pekan silam.

Marc Marquez kecelakaan di Sprint Race MotoGP Prancis 2026

Parahnya lagi, Marquez justru mengalami cedera baru yakni patah tulang metatarsal di kaki kanannya. Ia pun terpaksa absen dari seri MotoGP Catalunya 2026 pekan ini tepatnya 15-17 Mei.

1. Sengaja Merahasiakan Sesuatu

Di sela-sela pekan balapan itu, Marquez sempat mengatakan ada masalah di bahunya yang membuatnya kurang bisa mengeluarkan kemampuan terbaik. Hal itu sempat dirahasiakan dari publik.

Melandri menduga Marquez sengaja menutupi rahasia itu bahkan dari tim kecilnya sendiri di garasi. Ia merasa apa yang dilakukan pembalap berpaspor Spanyol tersebut sangat aneh.

“Sepertinya bahkan lingkaran kecil di garasinya tidak tahu soal itu. Jadi, ini situasi yang aneh. Benar, pembalap biasanya merahasiakan sesuatu, bahkan hal-hal negatif, demi tidak membuat mereka berpikir aneh-aneh dan menjaga moral tetap tinggi,” terang Melandri, dinukil dari Motosan, Kamis (14/5/2026).

 

