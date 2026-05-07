HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Legendaris Indonesia yang Mengguncang Dunia, Nomor 1 Rajanya All England

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |04:01 WIB
5 Pebulu Tangkis Legendaris Indonesia yang Mengguncang Dunia, Nomor 1 Rajanya All England
Legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti. (Foto: BWF)
ADA 5 pebulu tangkis legendaris Indonesia yang mampu mengguncang dunia yang menarik untuk dibahas. Sejatinya, ada banyak sekali atlet bulu tangkis Tanah Air yang mampu membuat dunia terpukau, namun kali ini mari kita bahas lima nama yang memulai dominasi Indonesia di jagat tepok bulu tersebut.

Ya, daftar legenda Indonesia yang mendunia sebenarnya sangat panjang. Kita mengenal pasangan ganda putra legendaris seperti Rexy Mainaky/Ricky Subagja dan mendiang Markis Kido yang berpasangan dengan Hendra Setiawan.

Lalu di sektor ganda campuran, ada Liliyana Natsir yang reputasinya tak perlu diragukan lagi. Hal itu membuktikan bahwa regenerasi bulu tangkis Indonesia memiliki pondasi yang kuat. Namun, sebelum nama-nama di atas, sudah lebih dulu ada atlet Tanah Air yang membanggakan Indonesia di dunia bulu tangkis. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Legendaris Indonesia yang Mengguncang Dunia:

1. Rudy Hartono

rudy hartono foto all england

Sulit membicarakan sejarah bulu tangkis tanpa menyebut namanya. Rudy adalah simbol supremasi Indonesia dengan koleksi lebih dari 20 gelar internasional.

Prestasi yang paling mustahil dipecahkan adalah raihan delapan gelar All England, di mana tujuh di antaranya didapat secara beruntun (1968-1974). Berkat efisiensi dan kontrol permainannya yang luar biasa, namanya abadi dalam Guinness Book of World Records.

2. Liem Swie King

Liem Swie King Istimewa

Muncul sebagai suksesor era Rudy Hartono, Liem Swie King membawa warna baru dengan gaya bermain menyerang yang agresif. Mengantongi lebih dari 15 gelar internasional termasuk tiga trofi All England, ia paling dikenang berkat teknik King Smash.

Lompatan smash-nya yang melegenda tidak hanya keras, tapi juga presisi, menjadikannya salah satu pemain paling menghibur sekaligus ditakuti lawan.

3. Susy Susanti

Susy Susanti

Susy Susanti adalah sosok yang membawa sektor tunggal putri Indonesia ke puncak dunia. Dengan koleksi lebih dari 30 gelar internasional, momen paling emosional dalam kariernya adalah saat menyumbangkan medali emas pertama bagi Indonesia di Olimpiade Barcelona 1992.

 

