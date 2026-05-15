Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Catalunya 2026 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |12:24 WIB
Simak jadwal dan link live streaming MotoGP Catalunya 2026 di Vision+ (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Persaingan MotoGP 2026 berlanjut ke seri Eropa lewat ajang Monster Energy Grand Prix of Catalunya 2026 yang digelar akhir pekan ini di Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanyol. Pencinta balap dapat menyaksikan seluruh rangkaiannya di VISION+ dengan klik di sini

Para pembalap siap kembali memacu motor mereka dalam salah satu seri paling ikonik dan penuh tantangan di kalender MotoGP musim ini. Usai menghadirkan duel panas di seri sebelumnya, atmosfer persaingan dipastikan semakin sengit saat para rider menghadapi karakter cepat dan teknikal khas Sirkuit Catalunya. Trek ini terkenal dengan kombinasi tikungan flowing, straight panjang, serta area pengereman yang kerap menjadi titik aksi overtake dramatis.

MotoGP Catalunya 2024 digelar di Sirkuit Barcelona-Catalunya (Foto: Circuit de Barcelona-Catalunya)

Tidak hanya menjadi arena adu kecepatan, MotoGP Catalunya juga sering menghadirkan kejutan lewat strategi ban dan ketahanan motor yang sangat menentukan hasil akhir balapan. Dengan perebutan poin klasemen yang semakin ketat, setiap sesi dipastikan berlangsung penting bagi seluruh tim dan pembalap.

Akankah dominasi rider papan atas kembali berlanjut di Catalunya? Atau justru akan lahir kejutan baru di seri Eropa kali ini?

Jadwal MotoGP Catalunya 2026

Jumat, 15 Mei 2026

13:55 WIB | MotoGP Free Practice 1

18:10 WIB | MotoGP Practice

Sabtu, 16 Mei 2026

13:35 WIB | MotoGP Free Practice 2 / Qualifying

17:40 WIB | MotoGP Qualifying / Sprint Race

Minggu, 17 Mei 2026

14:35 WIB | MotoGP Warm Up

15:45 WIB | MotoGP Race

 

Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Absen, Jorge Martin Menggila di Latihan Bebas Seri Catalunya?
Tak Banyak yang Tahu, Fabio Quartararo Bocorkan Seberapa Jauh Perkembangan Yamaha di MotoGP 2026
Francesco Bagnaia: Jorge Martin Kandidat Juara MotoGP 2026!
Siapa Pembalap yang Gantikan Marc Marquez di MotoGP Catalunya 2026?
Sambil Menangis, Marc Marquez: Saya Balapan di MotoGP dengan Satu Setengah Tangan
Carlo Pernat Prediksi Marc Marquez Butuh 3 Seri untuk Kompetitif Lagi di MotoGP 2026
