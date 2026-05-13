Marc Marquez Kesulitan di MotoGP 2026, Dani Pedrosa: Semuanya Tidak Sinkron

DANI Pedrosa memahami kesulitan yang dialami Marc Marquez di MotoGP 2026. Ia menduga semua hal tidak sinkron, mulai dari motor, perasaan, dan mental, pembalap tim Ducati Lenovo tersebut.

Marquez masih gagal menang dalam lima seri awal MotoGP 2026. Ia bahkan tidak pernah naik podium hingga seri yang digelar di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, akhir pekan silam.

Parahnya lagi, Marquez justru mengalami cedera baru yakni patah tulang metatarsal di kaki kanannya. Ia pun terpaksa absen dari seri MotoGP Catalunya 2026 pekan depan.

1. Paham

Juara dunia MotoGP tujuh kali itu mengakui masalah di bahunya belum sepenuhnya kelar. Ada satu sekrup yang rusak dan menyentuh sarafnya sehingga tidak bisa mengeluarkan kemampuan maksimal.

Pedrosa mengaku paham dengan situasi yang dialami Marquez dengan bahunya. Ia pun gembira dokter bisa mendeteksi masalah tersebut lebih cepat.

“Saya pernah mengalami hal serupa pada 2010. Ada masa-masa di mana aliran darah tidak sampai ke lengan dan saya mengalami kram. Sangat positif dokter bisa segera mengetahui masalahnya,” urai Pedrosa, dikutip dari Motosan, Rabu (13/5/2026).