Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Calon Kuat Juara MotoGP Prancis 2026, Nomor 1 Murid Valentino Rossi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |19:30 WIB
5 Calon Kuat Juara MotoGP Prancis 2026, Nomor 1 Murid Valentino Rossi
Duel Marc Marquez vs Alex Marquez di MotoGP 2026. (Foto: MotoGP)
A
A
A

ADA 5 calon kuat juara MotoGP Prancis 2026 yang diprediksi akan menggila pada balapan akhir pekan ini. Ya, MotoGP musim ini telah memasuki seri kelima dan akan berlangsung di Sirkuit Le Mans, Prancis, pada 8-10 Mei 2026.

Sejauh ini, para rider Aprilia Racing tengah tampil luar biasa. Namun, Ducati diprediksi akan memberikan tekanan dan berpotensi membuat kejutan di GP Prancis tersebut.

Jadi, tidak heran dalam daftar kelima pembalap ini, tim Ducati dan Aprilia menjadi yang paling dijagokan untuk menang di Le Mans. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Calon Kuat Juara MotoGP Prancis 2026:

1. Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi (Foto: Facebook/MotoGP)
Marco Bezzecchi (Foto: Facebook/MotoGP)

Marco Bezzecchi menjadi pembalap yang paling dijagokan di MotoGP Prancis 2026. Hal itu tak lepas dari performa murid Valentino Rossi tersebut yang tengah gacor di musim ini.

Bezzecchi tercatat keluar sebagai pemenang di tiga seri awal MotoGP 2026. Pada seri terakhir, Bezzecchi mungkin gagal menang, namun ia tetap berhasil finis kedua.

Berkat penampilan luar biasanya itu, tak heran Bezzecchi kini duduk di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2026. Ia mengoleksi 101 poin, unggul 11 angka atas rekan setimnya, Jorge Martin di urutan kedua.

2. Alex Marquez

Alex Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)
Alex Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)

Alex Marquez kembali dijagokan setelah sempat kesulitan di tiga seri awal musim MotoGP 2026. Hal itu tak terlepas dari keberhasilan Alex memenangkan MotoGP Spanyol 2026 pada akhir April lalu.

Alex menjadi satu-satunya pembalap Ducati yang sejauh ini bisa memenangkan balapan utama. Ia sukses meredam laju Bezzecchi dan diprediksi akan kembali melakukannya di MotoGP Prancis 2026.

Terlebih Alex pernah berdiri di podium tertinggi Sirkuit Le Mans. Momen itu tepatnya terjadi ketika Alex masih bersaing di Moto2 2019.

3. Jorge Martin

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

Martin sejauh ini belum pernah memenangkan balapan di empat seri awal MotoGP 2026. Namun, sang juara dunia 2024 tersebut mampu tampil konsisten sejauh ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/40/3215563/3_penyebab_tim_bulu_tangkis_indonesia_hancur_lebur_di_piala_thomas_2026_pbsi-y0mC_large.jpg
3 Penyebab Tim Bulu Tangkis Indonesia Hancur Lebur di Piala Thomas 2026, Nomor 1 Gara-Gara Prancis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/40/3215435/marcus_fernaldi_gideon_bersama_kevin_sanjaya_sukamuljo-w0Dc_large.jpg
5 Pasangan Pebulu Tangkis Dadakan yang Awet Jadi Penguasa Ranking BWF, Nomor 1 Sempat Jadi Raja Ganda Putra Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/40/3215167/endang_nursugianti-Fez7_large.jpg
4 Mantan Bidadari PBSI yang Sukses Jadi Pelatih di Luar Negeri, Nomor 1 Berkarier di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/38/3215017/kiandra_ramadhipa-KBEX_large.jpg
Kisah Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa, Sukses Lewati pencapaian Veda Ega Pratama di Red Bull Rookies Cup Spanyol 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/38/3215015/veda_ega_pratama-KLni_large.jpg
2 Pembalap Indonesia yang Pernah Juara Red Bull Rookies Cup, Nomor 1 Tengah Bersinar di Moto3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/40/3214546/tim_bulu_tangkis_indonesia-5de6_large.jpg
2 Negara yang Sukses Kawinkan Piala Thomas dan Uber, Nomor 1 Penguasa Edisi 2024!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement