5 Calon Kuat Juara MotoGP Prancis 2026, Nomor 1 Murid Valentino Rossi

ADA 5 calon kuat juara MotoGP Prancis 2026 yang diprediksi akan menggila pada balapan akhir pekan ini. Ya, MotoGP musim ini telah memasuki seri kelima dan akan berlangsung di Sirkuit Le Mans, Prancis, pada 8-10 Mei 2026.

Sejauh ini, para rider Aprilia Racing tengah tampil luar biasa. Namun, Ducati diprediksi akan memberikan tekanan dan berpotensi membuat kejutan di GP Prancis tersebut.

Jadi, tidak heran dalam daftar kelima pembalap ini, tim Ducati dan Aprilia menjadi yang paling dijagokan untuk menang di Le Mans. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Calon Kuat Juara MotoGP Prancis 2026:

1. Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi menjadi pembalap yang paling dijagokan di MotoGP Prancis 2026. Hal itu tak lepas dari performa murid Valentino Rossi tersebut yang tengah gacor di musim ini.

Bezzecchi tercatat keluar sebagai pemenang di tiga seri awal MotoGP 2026. Pada seri terakhir, Bezzecchi mungkin gagal menang, namun ia tetap berhasil finis kedua.

Berkat penampilan luar biasanya itu, tak heran Bezzecchi kini duduk di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2026. Ia mengoleksi 101 poin, unggul 11 angka atas rekan setimnya, Jorge Martin di urutan kedua.

2. Alex Marquez

Alex Marquez kembali dijagokan setelah sempat kesulitan di tiga seri awal musim MotoGP 2026. Hal itu tak terlepas dari keberhasilan Alex memenangkan MotoGP Spanyol 2026 pada akhir April lalu.

Alex menjadi satu-satunya pembalap Ducati yang sejauh ini bisa memenangkan balapan utama. Ia sukses meredam laju Bezzecchi dan diprediksi akan kembali melakukannya di MotoGP Prancis 2026.

Terlebih Alex pernah berdiri di podium tertinggi Sirkuit Le Mans. Momen itu tepatnya terjadi ketika Alex masih bersaing di Moto2 2019.

3. Jorge Martin

Martin sejauh ini belum pernah memenangkan balapan di empat seri awal MotoGP 2026. Namun, sang juara dunia 2024 tersebut mampu tampil konsisten sejauh ini.