Siapa Pembalap yang Gantikan Marc Marquez di MotoGP Catalunya 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |12:58 WIB
Ducati Lenovo tak cari pengganti Marc Marquez di MotoGP Catalunya 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
SIAPA pembalap yang akan menggantikan Marc Marquez di MotoGP Catalunya 2026 yang berlangsung pada 15-17 Mei 2026? Sekadar diketahui, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- absen di main race MotoGP Prancis dan MotoGP Catalunya 2026 karena menjalani pemulihan setelah operasi bahu dan kaki beberapa hari lalu.

Marc Marquez menjalani operasi karena mengalami cedera parah saat turun di Sprint Race MotoGP Prancis 2026 pada Sabtu, 9 Mei 2026 malam WIB. Ia diharapkan comeback saat MotoGP Italia 2026 digelar di Sirkuit Mugello pada 29-31 Mei 2026.

Marc Marquez kecelakaan parah di Sprint Race MotoGP Prancis 2026. (Foto: MotoGP)

1. Ducati Tak Cari Pembalap Pengganti

Lantas, siapa pembalap yang disiapkan Ducati Lenovo untuk menggantikan posisi Marc Marquez di MotoGP Catalunya 2026? Ducati memastikan tidak menurunkan pembalap pengganti.

Ducati memilih tidak memainkan Michello Pirro, rider pengembang Ducati yang juga eksis di CIV Superbike. Padahal, akhir pekan ini tidak ada balapan CIV Superbike.

Ducati juga tidak menurunkan rider mereka di WSBK, Nicolo Bulega, di MotoGP Catalunya 2026. Penyebabnya karena akhir pekan ini digelar seri lanjutan WSBK 2026 di Republik Ceko.

Nicolo Bulega dalam trek tepat menjadi kampiun WSBK 2026. Dalam empat race awal di WSBK 2026, NIcolo Bulega selalu meraih kemenangan.

Dengan begitu, Ducati Lenovo hanya menurunkan satu pembalap di MotoGP Catalunya 2026, yakni Francesco Bagnaia. Musim ini, Francesco Bagnaia tampil buruk, yang mana tiga kali gagal finis dalam lima main race awal.

 

