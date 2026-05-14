Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia: Jorge Martin Kandidat Juara MotoGP 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |14:23 WIB
Francesco Bagnaia: Jorge Martin Kandidat Juara MotoGP 2026!
Jorge Martin dijagokan juara MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
A
A
A

PEMBALAP Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menjagokan Jorge Martin (Aprilia Racing) juara MotoGP 2026. Francesco Bagnaia melihat performa The Martinator -julukan Jorge Martin- di MotoGP 2026 sama persis dengan 2024, atau ketika rider asal Spanyol itu juara dunia.

1. Konsistensi Jorge Martin

Setelah hancur lebur di MotoGP 2025 karena cedera parah, Jorge Martin mencoba bangkit tahun ini. Tekanan yang dibebankan manajemen Aprilia Racing dibayar tuntas eks rider andalan Pramac Racing tersebut.

Jorge Martin tampil konsisten di MotoGP Prancis 2026. (Foto: Facebook/MotoGP)
Jorge Martin tampil konsisten di MotoGP Prancis 2026. (Foto: Facebook/MotoGP)

Hingga lima race awal MotoGP 2026, Jorge Martin duduk di posisi runner-up klasemen sementara dengan 127 angka. Ia hanya terpaut satu poin dari sang rekan setim, Marco Bezzecchi, yang duduk di puncak klasemen.

Dalam balapan terbaru di Sirkuit Le Mans pada Minggu 10 Mei 2026, Jorge Martin finis sebagai yang tercepat! Kemenangan itu merupakan yang pertama dicetak Jorge Martin sejak Oktober 2024, tepatnya di MotoGP Mandalika.

2. Cerita Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia melihat Jorge Martin memiliki kesamaan performa layaknya MotoGP 2024. Saat itu dalam 20 main race, Jorge Martin hanya dua kali terjatuh.

Di saat bersamaan, rival utama Jorge Martin dalam perebutan gelar, Francesco Bagnaia, tiga kali gagal finis. Jorge Martin konsisten mendapatkan poin, sesuatu yang sulit dicetak Francesco Bagnaia. Singkatnya, Jorge Martin keluar sebagai juara MotoGP 2024 dengan 508 angka, unggul 10 poin atas Bagnaia di posisi dua.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/38/3218395/ducati_lenovo_tak_cari_pengganti_marc_marquez_di_motogp_catalunya_2026_marcmarquez93-kadL_large.jpg
Siapa Pembalap yang Gantikan Marc Marquez di MotoGP Catalunya 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/38/3218358/marc_marquez_menangis_menahan_sakit_di_bahunya_ducati-xLba_large.jpg
Sambil Menangis, Marc Marquez: Saya Balapan di MotoGP dengan Satu Setengah Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/38/3218230/carlo_pernat_melihat_marc_marquez_butuh_tiga_seri_untuk_kompetitif_lagi_saat_kembali_ke_lintasan_nanti-OARq_large.jpg
Carlo Pernat Prediksi Marc Marquez Butuh 3 Seri untuk Kompetitif Lagi di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/38/3218227/marc_marquez_diminta_segera_pikirkan_pensiun_dari_motogp-JhZ7_large.jpg
Marco Melandri Sarankan Marc Marquez Segera Pertimbangkan Pensiun dari MotoGP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/38/3218223/marc_marquez-eW0G_large.jpg
Marc Marquez Resmi Absen di MotoGP Catalunya 2026, Ducati Putuskan Tak Cari Pengganti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/38/3217984/dani_pedrosa_melihat_apa_yang_menimpa_marc_marquez_musim_ini_karena_semua_hal_tidak_sinkron-AN18_large.jpg
Marc Marquez Kesulitan di MotoGP 2026, Dani Pedrosa: Semuanya Tidak Sinkron
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement