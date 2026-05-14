Francesco Bagnaia: Jorge Martin Kandidat Juara MotoGP 2026!

PEMBALAP Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menjagokan Jorge Martin (Aprilia Racing) juara MotoGP 2026. Francesco Bagnaia melihat performa The Martinator -julukan Jorge Martin- di MotoGP 2026 sama persis dengan 2024, atau ketika rider asal Spanyol itu juara dunia.

1. Konsistensi Jorge Martin

Setelah hancur lebur di MotoGP 2025 karena cedera parah, Jorge Martin mencoba bangkit tahun ini. Tekanan yang dibebankan manajemen Aprilia Racing dibayar tuntas eks rider andalan Pramac Racing tersebut.

Jorge Martin tampil konsisten di MotoGP Prancis 2026. (Foto: Facebook/MotoGP)

Hingga lima race awal MotoGP 2026, Jorge Martin duduk di posisi runner-up klasemen sementara dengan 127 angka. Ia hanya terpaut satu poin dari sang rekan setim, Marco Bezzecchi, yang duduk di puncak klasemen.

Dalam balapan terbaru di Sirkuit Le Mans pada Minggu 10 Mei 2026, Jorge Martin finis sebagai yang tercepat! Kemenangan itu merupakan yang pertama dicetak Jorge Martin sejak Oktober 2024, tepatnya di MotoGP Mandalika.

2. Cerita Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia melihat Jorge Martin memiliki kesamaan performa layaknya MotoGP 2024. Saat itu dalam 20 main race, Jorge Martin hanya dua kali terjatuh.

Di saat bersamaan, rival utama Jorge Martin dalam perebutan gelar, Francesco Bagnaia, tiga kali gagal finis. Jorge Martin konsisten mendapatkan poin, sesuatu yang sulit dicetak Francesco Bagnaia. Singkatnya, Jorge Martin keluar sebagai juara MotoGP 2024 dengan 508 angka, unggul 10 poin atas Bagnaia di posisi dua.