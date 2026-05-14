Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Asmara Legenda MotoGP Casey Stoner, Putuskan Menikah dengan Umbrella Girl

Dian AF , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |19:20 WIB
Kisah Asmara Legenda MotoGP Casey Stoner, Putuskan Menikah dengan Umbrella Girl
Kisah Asmara Legenda MotoGP Casey Stoner, Putuskan Menikah dengan Umbrella Girl (Foto: Okezone)
A
A
A

ASMARA percintaan sang legenda MotoGP Casey Stoner dengan seorang umbrella girl unik untuk diulas. Faktanya, tak hanya Stoner yang kepincut dengan sosok wanita pemegang payung di ajang MotoGP.

Nama-nama seperti Valentino Rossi, Alvaro Bautista, dan Eugene Laverty juga termasuk yang menjalin cinta dengan umbrella girl

Pembalap asal Australia yang dua kali menjuarai kelas paling bergengsi balap motor dunia ini menemukan cinta sejatinya bukan di tempat biasa, melainkan di pinggir lintasan, lewat sosok seorang umbrella girl bernama Adriana Tuchyna. 

Umbrella Girl (Foto: Yamaha MotoGP)
Umbrella Girl (Foto: Yamaha MotoGP)

1. Bermula dari Tanda Tangan di Perut Turun ke Hati

Kisah romansa ini bermula dari sebuah momen sederhana namun tak terlupakan yang terjadi di Sirkuit Phillip Island, Australia 2003 silam.

Usai balapan seri Australia di kelas 125cc pada 2003, Stoner tiba-tiba didatangi seorang bidadari cantik di pinggir area pacu. Gadis bernama Adriana Tuchyna itu menghampirinya untuk meminta tanda tangan. 

Namun yang membedakan Adriana dari penggemar lainnya adalah cara ia meminta tanda tangan itu. Gadis berusia 14 tahun itu meminta tanda tangan Stoner di atas perutnya, berbeda dengan para penggemar lain yang biasanya meminta tanda tangan di kaos atau buku. Aksi berani itulah yang langsung mencuri perhatian Stoner.

Setelah pertemuan itu, Stoner meminta adik perempuannya untuk meminta nomor handphone Adriana. Komunikasi pun terus berlanjut, dan keduanya resmi berpacaran dua tahun kemudian.

2. Stoner, Sosok Pria yang Memilih Keluarga di Atas Segalanya

Singkat cerita, pada 6 Januari 2007, Stoner yang berusia 21 tahun dan Adriana yang berusia 18 tahun akhirnya menikah di St. Peter's Cathedral di Adelaide.

Pernikahan itu hadir di momen yang tak bisa lebih sempurna, sebab di tahun yang sama, Stoner menjuarai MotoGP untuk pertama kalinya bersama tim Ducati.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/38/3218413//jorge_martin_dijagokan_juara_motogp_2026_89jorgemartin-KAQq_large.jpg
Francesco Bagnaia: Jorge Martin Kandidat Juara MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/38/3218395//ducati_lenovo_tak_cari_pengganti_marc_marquez_di_motogp_catalunya_2026_marcmarquez93-kadL_large.jpg
Siapa Pembalap yang Gantikan Marc Marquez di MotoGP Catalunya 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/38/3218358//marc_marquez_menangis_menahan_sakit_di_bahunya_ducati-xLba_large.jpg
Sambil Menangis, Marc Marquez: Saya Balapan di MotoGP dengan Satu Setengah Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/38/3218302//penyebab_motor_motogp_tidak_pakai_kaca_spion-6euS_large.jpg
Ternyata Ini Penyebab Motor MotoGP Tidak Pakai Kaca Spion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/38/3218250//mengapa_motor_motogp_tidak_bisa_dijual_bebas-TMum_large.jpg
Mengapa Motor MotoGP Tidak Bisa Dijual Bebas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/38/3218223//marc_marquez-eW0G_large.jpg
Marc Marquez Resmi Absen di MotoGP Catalunya 2026, Ducati Putuskan Tak Cari Pengganti
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement