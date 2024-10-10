MGPA Ungkap Besaran Honor Volunteer MotoGP Mandalika 2024, Janji Dilunasi Pekan Ini

LOMBOK TENGAH – Direktur Utama MGPA (Mandalika Grand Prix Association), Priandhi Satria, membeberkan besaran honor yang diterima volunteer MotoGP Mandalika 2024. Setiap kepala disebutnya dibayar Rp250 ribu per hari.

MotoGP Mandalika 2024 telah suskes digelar di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, pada 27-29 September. Ini menjadi edisi ketiga balapan motor paling bergengsi itu dihelat di trek yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Kesuksesan MotoGP Mandalika 2024 tak lepas dari para volunteer yang bertugas. Mereka adalah masyarakat umum yang ber-KTP NTB dan minimal memiliki ijazah SMU atau SMK. Selain itu, MGPA juga merekrut mereka lewat kerjasama resmi dengan berbagai universitas di NTB.

Para volunteer itu bekerja tergantung dengan divisi mereka masing-masing. Namun, rata-ratanya adalah 3-6 hari.

Mereka mendapatkan honor antara Rp150 ribu hingga Rp250 ribu per hari. Jumlahnya tergantung daily shift, long shift, atau ada penugasan khusus.

Selain menerima honor, MGPA menyebut para volunteer tersebut juga didaftarkan ke Dinas Ketenagakerjaan. Alhasil, mereka mendapatkan BPJS Tenaga Kerja, Jaminan Kematian, dan JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja).

“Mandalika Grand Prix Association (MGPA) dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh volunteer yang bertugas di event Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGPTM) 2024,” kata Priandhi dalam keterangannya, Kamis (10/10/2024).