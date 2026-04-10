HOME SPORTS MOTOGP

Panaskan Bursa Transfer! Pedro Acosta soal Jadi Rekan Setim Marc Marquez: Mimpi yang Terwujud

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |01:37 WIB
Panaskan Bursa Transfer! Pedro Acosta soal Jadi Rekan Setim Marc Marquez: Mimpi yang Terwujud
Pedro Acosta mengaku mimpinya akan terwujud jika jadi rekan setim Marc Marquez (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
PEDRO Acosta mengakui menjadi rekan setim Marc Marquez adalah mimpi yang terwujud. Komentar itu langsung memanaskan bursa transfer pembalap jelang MotoGP 2027.

Rumor berkembang liar di paddock MotoGP 2026. Acosta disebut-sebut akan direkrut Ducati Lenovo untuk dipasangkan dengan Marquez mulai musim depan.

Marc Marquez vs Pedro Acosta di Sprint Race MotoGP Thailand 2026 (Foto: MotoGP)
Marc Marquez vs Pedro Acosta di Sprint Race MotoGP Thailand 2026 (Foto: MotoGP)

Namun, hingga kini, belum ada pengumuman resmi soal apapun. Fokus utama Ducati tampaknya masih ingin memperpanjang kontrak Marquez yang akan habis di ujung MotoGP 2026.

1. Dengan Senang Hati

Acosta sendiri mengaku akan dengan senang hati menjadi rekan setim Marquez. Ia bahkan menyebut hal itu sebagai impian yang terwujud.

“Waktu yang akan menjawab. Tentu saja tidak setiap hari Anda mendapat kesempatan berada di sisi garasi yang sama dengan seorang juara dunia sembilan kali (di semua kelas),” aku Acosta, dikutip dari Motorsport, Jumat (10/4/2026).

“Buat saya, itu tentu adalah mimpi yang terwujud,” imbuh pembalap berpaspor Spanyol tersebut.

 

Duet Marc Marquez–Pedro Acosta Bakal Jadi Alain Prost-Ayrton Senna di MotoGP
Fermin Aldeguer Jadi Target Utama Tim Valentino Rossi untuk MotoGP 2027
Bos Aprilia Prediksi Pergerakan Marc Marquez dan Fabio Quartararo Bakal Guncang Bursa Transfer MotoGP 2027
Ducati Terancam Kehilangan Tim Satelit, Gresini Racing Pertimbangkan CLBK dengan Honda di MotoGP 2027
Soroti Rencana Sirkuit Jalan Raya Adelaide di MotoGP 2027, Francesco Bagnaia: Jangan seperti Balapan di Parkiran
Jorge Lorenzo Yakin Ducati Makin Menggila jika Marc Marquez Diduetkan dengan Pedro Acosta di MotoGP 2027
