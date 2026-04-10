Panaskan Bursa Transfer! Pedro Acosta soal Jadi Rekan Setim Marc Marquez: Mimpi yang Terwujud

Pedro Acosta mengaku mimpinya akan terwujud jika jadi rekan setim Marc Marquez (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

PEDRO Acosta mengakui menjadi rekan setim Marc Marquez adalah mimpi yang terwujud. Komentar itu langsung memanaskan bursa transfer pembalap jelang MotoGP 2027.

Rumor berkembang liar di paddock MotoGP 2026. Acosta disebut-sebut akan direkrut Ducati Lenovo untuk dipasangkan dengan Marquez mulai musim depan.

Marc Marquez vs Pedro Acosta di Sprint Race MotoGP Thailand 2026 (Foto: MotoGP)

Namun, hingga kini, belum ada pengumuman resmi soal apapun. Fokus utama Ducati tampaknya masih ingin memperpanjang kontrak Marquez yang akan habis di ujung MotoGP 2026.

1. Dengan Senang Hati

Acosta sendiri mengaku akan dengan senang hati menjadi rekan setim Marquez. Ia bahkan menyebut hal itu sebagai impian yang terwujud.

“Waktu yang akan menjawab. Tentu saja tidak setiap hari Anda mendapat kesempatan berada di sisi garasi yang sama dengan seorang juara dunia sembilan kali (di semua kelas),” aku Acosta, dikutip dari Motorsport, Jumat (10/4/2026).

“Buat saya, itu tentu adalah mimpi yang terwujud,” imbuh pembalap berpaspor Spanyol tersebut.