Triathlon Buddies Hadirkan Event Ramah Pemula, Ajak Generasi Muda Hidup Sehat!

TRIATHLON Buddies, komunitas triathlon terbesar di Indonesia, kembali menggelar ajang tahunan sekaligus merayakan hari jadinya yang ke-14 melalui Sequis Triathlon Buddies 14th Anniversary. Kegiatan ini akan berlangsung pada 9 Mei 2026 di Aquatic Stadium Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

1. Mencerminkan Semangat Generasi Muda

Tahun ini, PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequis Life) hadir sebagai pendukung utama Triathlon Buddies. President Director & CEO Sequis Life, Ted Margono, menyatakan kolaborasi ini dipilih karena kegiatan tersebut merepresentasikan nilai-nilai disiplin, daya tahan serta mencerminkan semangat generasi muda yang aktif, dinamis, dan peduli hidup sehat.

Ilustasi lomba balap renang Triahtlon Buddies. (Foto: Istimewa)

Hal ini sejalan dengan platform keberlanjutan Better Tomorrow with Sequis, menghadirkan perlindungan melalui aksi nyata bagi masyarakat lewat berbagai inisiatif yang relevan dan inspiratif, termasuk mendorong generasi muda untuk aktif berolahraga.

“Perlindungan finansial melalui asuransi tidak terlepas dari kesadaran hidup sehat dan berolahraga, ini merupakan langkah preventif dalam mengelola risiko sejak dini. Kami berharap kolaborasi ini dapat menginspirasi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tetap aktif berolahraga dan menjaga kebugaran. Kami meyakini bahwa perlindungan finansial dan gaya hidup sehat merupakan satu kesatuan. Tubuh dan jiwa yang sehat adalah #yangpalingberarti untuk mempersiapkan rencana jangka panjang demi meraih hari esok yang lebih baik,” ujar Ted Margono.

2. Triathlon Buddies Mengusung Semangat Kebersamaan dan Sportivitas

Triathlon Buddies menghadirkan format triathlon non-kompetitif yang dirancang khusus bagi pemula, serta kategori aquathlon untuk anak-anak guna memperkenalkan olahraga multisport sejak dini.

Race Director tahun 2026 Djakawinata Susilo, menyampaikan kegiatan ini akan diikuti oleh lebih dari 200 peserta triathlon dan sekitar 100 peserta aquathlon dengan latar belakang dan tingkat kemampuan yang beragam, mulai dari pemula hingga penggiat olahraga.

Rangkaian triathlon meliputi 400 meter renang, 20 kilometer sepeda, dan 5 kilometer lari. Format ini menjadikan event ramah bagi pemula dan tetap menantang bagi para penggiat olahraga. Sementara itu, untuk aquathlon Kids terdiri dari kombinasi 50 hingga 200 meter renang dan 500 - 2.000 meter lari yang disesuaikan dengan kelompok usia.

Persaingan sengit di lomba balap renang Triahtlon Buddies. (Foto: Istimewa)

“Triathlon kini semakin diminati masyarakat Indonesia, terlebih, setelah Indonesia berhasil menjadi juara umum cabang triathlon di ajang SEA Games terakhir. Lewat event ramah pemula ini, kami mengajak para penggiat olahraga—yang sebelumnya hanya fokus pada satu atau dua cabang—untuk mencoba ketiganya sekaligus—sesuai dengan tagline kami, “anyone can tri,” ujar Ketua Triathlon Buddies Chaidir Akbar.

Sejak pertama kali digelar, event Triathlon Buddies telah menjadi titik awal bagi banyak orang untuk mengenal dan menekuni triathlon sebagai hobi sekaligus gaya hidup. Berawal dari pengalaman pertama di ajang ini, kepercayaan diri terus terbangun. Tidak sedikit peserta yang kemudian melangkah ke berbagai ajang triathlon lainnya, baik di dalam maupun luar negeri, dengan tantangan yang lebih tinggi.

Lebih dari sekadar ajang olahraga, kegiatan ini juga menjadi ruang tumbuhnya komunitas yang solid. Menariknya, sebagian besar panitia dan relawan setiap tahunnya merupakan alumni peserta dari ajang sebelumnya. Ini mencerminkan kuatnya rasa kebersamaan yang terus terjaga.

Penyelenggaraan tahun ini telah mendapat rekomendasi dari Federasi Triathlon Indonesia DKI Jakarta, dengan dukungan sponsor seperti Sequis Life, Samudera Energi Tangguh, Herbalife serta Klinik Analgesia sebagai medical partner. Dukungan dari para sponsor diharapkan mampu memperkuat ekosistem olahraga triathlon yang inklusif dan mendorong gaya hidup sehat di masyarakat Indonesia.