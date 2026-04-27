Magnet Baru Olahraga Pelajar: Balapan Gokar Listrik Dominasi Entdis Cup 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |13:34 WIB
Balapan Gokar Listrik Dominasi Entdis Cup 2026. (Foto: Ist)
TANGERANG – Wajah kompetisi olahraga antarpelajar kini mulai bergeser ke arah modern dan nonkonvensional. Dalam gelaran Entdis Cup 2026 yang berlangsung di Entertainment District, PIK 2, Tangerang, balap gokar listrik secara mengejutkan tampil sebagai cabang olahraga yang paling digandrungi.

Turnamen yang dihelat pada 20–25 April 2026 ini menjadi ajang pembuktian bahwa generasi muda memiliki minat tinggi terhadap inovasi olahraga otomotif ramah lingkungan.

Diikuti oleh sekira 700 siswa dari 150 sekolah yang tersebar dari wilayah Jabodetabek, Bandung, hingga Lampung, ajang ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp150 juta. Meski mempertandingkan tujuh cabang olahraga, gokar listrik tetap menjadi primadona utama di tengah kompetisi lainnya seperti basket 3x3, boling, hingga esports.

1. Wadah Eksplorasi Cabor Nonkonvensional

Pemilihan cabang olahraga (cabor) yang unik merupakan strategi sengaja dari pihak penyelenggara untuk memperkaya wawasan para siswa SMP dan SMA. Business Development Entertainment District, Michael Jorgy, menjelaskan bahwa antusiasme tinggi ini selaras dengan tujuan awal turnamen, yakni memperkenalkan disiplin olahraga yang jarang ditemui di lingkungan sekolah pada umumnya.

"Kami mengadakan Entdis Cup untuk menjadi wadah bagi sekolah-sekolah. Olahraga yang tidak umum kami pilih agar pemahaman mereka menjadi lebih luas," ujar Michael dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).

Tercatat hampir 20 sekolah mengirimkan perwakilan mereka khusus untuk nomor balap gokar listrik. Michael pun menambahkan bahwa daya tarik utama dari kompetisi ini justru terletak pada aspek kebaruannya.

"Terutama bowling dan gokar, itu kan cabor baru untuk sekolah-sekolah. Saya lihat justru hal itu yang membuat mereka tertarik karena antusiasmenya sangat besar," sambungnya.

 

