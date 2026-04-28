Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pendaftaran Senior Happy Run 5K 2026 Resmi Dibuka, Ajak Lansia Sehat dan Bahagia

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |15:39 WIB
Pendaftaran Senior Happy Run 5K 2026 Resmi Dibuka, Ajak Lansia Sehat dan Bahagia. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kabar gembira bagi para lansia di Tanah Air, pendaftaran ajang lari santai bertajuk Senior Happy Run 5K 2026 resmi dibuka mulai hari ini, Selasa (28/4/2026) hingga 6 Juni mendatang. Melalui kolaborasi strategis antara Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenkraf), Paguyuban Pensiunan, serta Perkumpulan Lansia Aktif Peduli (LANTIP), kegiatan ini menjadi panggung utama bagi warga senior untuk membuktikan bahwa usia bukan halangan untuk menerapkan gaya hidup sehat dan produktif.

Senior Happy Run 5K 2026 hadir sebagai kegiatan jalan dan lari santai sejauh 5 kilometer. Acara olahraga ini dirancang khusus bagi peserta berusia 50 tahun ke atas dengan tema 'Run For Health and Happiness'.

Kegiatan ini akan berlangsung pada 12 Juli 2026. Sementara, periode pendaftaran dibuka mulai 28 April hingga 6 Juni 2026. Nantinya, para peserta yang sudah mendaftar akan melalui trek sejauh 5 kilometer.

1. Rute Strategis

Para peserta akan memulai kegiatan ini mulai dari Halaman Depan Kementerian Pariwisata Gedung Sapta Pesona. Kemudian melalui Jalan Merdeka Barat, Merdeka Selatan, MH Thamrin, dan finis di Halaman Depan Kementerian Pariwisata.

Plt. Karo Biro Umum Kemenpar, Antonio Wasono Imam Prakoso, mengatakan kegiatan ini adalah sarana para lansia untuk 'unjuk gigi' mendorong gaya hidup sehat. Dia berharap, kegiatan ini bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat agar tetap aktif berolahraga.

Happy Run 5K 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

"Kami ingin juga mengajak masyarakat melihat bahwa para senior tetap aktif, inspiratif, dan penuh energi. Untuk kegiatan ini, sekali lagi bukan soal kecepatan, tetapi kebersamaan dan tentu kesehatan," kata Antonio kepada awak media, termasuk Okezone di Gedung Sapta Pesona, Jakarta pada Selasa (28/4/2026).

Mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekraf periode 2011-2014, Sapta Nirwandar, mendukung penuh kegiatan Senior Happy Run 5K 2026. Sapta mengatakan, acara ini selaras dengan gagasan pemerintah yang ingin melihat masyarakatnya aktif berolahraga dan hidup sehat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement