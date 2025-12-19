Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil SEA Games 2025: Triathlon Tambah Emas Indonesia Jadi 82 Keping!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |10:29 WIB
Hasil SEA Games 2025: Triathlon Tambah Emas Indonesia Jadi 82 Keping!
Cabang olahraga (cabor) triathlon langsung menyumbang 2 medali emas untuk Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 (Foto: Instagram/@kemenpora)
A
A
A

BANGKOK – Cabang olahraga (cabor) triathlon langsung menyumbang 2 medali emas untuk Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 pada Jumat (19/12/2025) pagi WIB. Alhasil, perolehan Tim Merah Putih menjadi 82 keping medali emas!

Martina Ayu Pratiwi lebih dulu mempersembahkan emas. Ia turun di nomor women’s individual dan memenangi perlombaan di Leam Mae Phim, Klaeng District, Rayong, Thailand.

Triathlon

Sebelumnya, Martina juga sempat menyumbangkan medali emas dari nomor women’s duathlon team relay. Ia meraih medali emas tersebut bersama dengan Eva Desiana dan Zahra Bulan Aprillia Putri.

Kemudian, medali emas kedua datang dari Rashif Amila Yaqin. Ia berhasil menjuarai nomor men’s individual pada perlombaan di lokasi yang sama.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190790/annabella_putri_yohanna_dan_emilia_putri_rahmanda_mempersembahkan_medali_perak_di_sea_games_2025_untuk_almarhum_ayahnya-Lqz5_large.jpg
Biliar Indonesia Berprestasi di SEA Games 2025, Annabella dan Emilia Putri Dedikasikan Medali Perak untuk Almarhum Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190788/simak_jadwal_siaran_langsung_timnas_voli_putra_indonesia_vs_timnas_voli_putra_thailand_di_final_sea_games_2025-25QF_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di Final SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190778/simak_klasemen_sementara_perolehan_medali_sea_games_2025-8lik_large.jpeg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Jumat 19 Desember 2025 Pukul 07.00 WIB: Target 80 Emas Tercapai, Indonesia Dikejar Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190772/pencak_silat_indonesia_juara_umum_sea_games_2025_ipsi-lN63_large.jpg
Target Terpenuhi, Indonesia Juara Umum Pencak Silat SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/43/3190655/robi_syianturi-Pua3_large.jpg
Kisah Robi Syianturi, Tukar Keringat Emas SEA Games 2025 demi Ringankan Duka Korban Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/43/3190667/vanie_gandler-r92C_large.jpg
Kisah Vanie Gandler, Pevoli Supercantik asal Filipina yang Turun di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement