Hasil SEA Games 2025: Triathlon Tambah Emas Indonesia Jadi 82 Keping!

Cabang olahraga (cabor) triathlon langsung menyumbang 2 medali emas untuk Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 (Foto: Instagram/@kemenpora)

BANGKOK – Cabang olahraga (cabor) triathlon langsung menyumbang 2 medali emas untuk Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 pada Jumat (19/12/2025) pagi WIB. Alhasil, perolehan Tim Merah Putih menjadi 82 keping medali emas!

Martina Ayu Pratiwi lebih dulu mempersembahkan emas. Ia turun di nomor women’s individual dan memenangi perlombaan di Leam Mae Phim, Klaeng District, Rayong, Thailand.

Sebelumnya, Martina juga sempat menyumbangkan medali emas dari nomor women’s duathlon team relay. Ia meraih medali emas tersebut bersama dengan Eva Desiana dan Zahra Bulan Aprillia Putri.

Kemudian, medali emas kedua datang dari Rashif Amila Yaqin. Ia berhasil menjuarai nomor men’s individual pada perlombaan di lokasi yang sama.