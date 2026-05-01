Pecah! Festival Bulu Tangkis Usia Dini Dimulai dari Purwokerto

FESTIVAL bulu tangkis usia dini dimulai dari Purwokerto di GOR Satria, Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis 30 April 2026. Sebanyak 480 siswa Sekolah Dasar (SD) kelas 1–3 dari 16 sekolah ambil bagian dalam perlombaan bernuansa bulu tangkis

Festival tersebut bertajuk MilkLife Festival SenengMinton 2026 yang diinisiasi oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation. Acara itu berjalan dengan kolaborasi dengan Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI Jawa Tengah tersebut.

1. Komitmen Menanamkan Sportivitas

Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin mengungkapkan penyelenggaraan festival itu merupakan sebuah komitmen untuk menanamkan nilai sportivitas sekaligus membangun fondasi rasa cinta terhadap olahraga bulu tangkis sejak dini. Melalui permainan yang didesain menyenangkan dan interaktif, diyakini mampu membuka jalan untuk proses pembibitan atlet secara terstruktur dan sistematis.

Kota Purwokerto menjadi pembuka rangkaian MilkLife Festival SenengMinton 2026. Nantinya, juga akan diselenggarakan di empat kota lainnya di Jawa Tengah, yakni Magelang (24 September), Solo (1 Oktober), Semarang (28 Oktober), dan Kudus (31 Oktober–1 November).

"Kami ingin memberikan pengalaman yang menggembirakan sekaligus memotivasi siswa untuk menekuni bulutangkis. Kami percaya atlet yang hebat dan berprestasi berawal dari rasa senang saat melakoni suatu olahraga. Dengan demikian diharapkan Indonesia akan memiliki generasi penerus atlet badminton yang kompetitif dan membanggakan bangsa," ujar Yoppy.

2. Antusias

Sementara itu, Wakil Ketua Pengprov PBSI Jawa Tengah, Yuni Kartika mengapresiasi antusiasme para siswa serta sekolah yang ikut berpartisipasi dalam perlombaan tepok bulu tersebut. Dia menegaskan pentingnya konsistensi membangun pondasi ekosistem bulutangkis dari level grassroot untuk memunculkan atlet-atlet potensial.

“Dimulai dari kota seperti Purwokerto, kami melihat adanya perluasan jangkauan pembinaan ke daerah-daerah yang sebelumnya belum tersentuh secara optimal. Konsistensi ini penting karena pengenalan olahraga sejak usia dini tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan kesinambungan agar minat dapat tumbuh menjadi bakat, dan bakat berkembang menjadi prestasi," ucapnya.

"Dari sini, ekosistem pembinaan menjadi lebih terstruktur, mulai dari pengenalan, pembinaan dasar, hingga ke jenjang kompetitif,” tambahnya.