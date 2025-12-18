Triathlon Beregu Campuran Tambah 1 Medali Emas Indonesia di SEA Games 2025

Tim Triathlon Indonesia menambah satu medali emas di SEA Games 2025 (Foto: Instagram/@kemenpora)

RAYONG – Tim Triathlon Indonesia menambah satu medali emas di SEA Games 2025. Berkat hal itu, koleksi Kontingen Indonesia bertambah menjadi 76 keping!

Tambahan itu datang dari cabang olahraga (cabor) Triathlon nomor duathlon mixed team play atau beregu campuran. Indonesia diperkuat Alias Praji, Martina Ayu Pertiwi, Hauqolah Fakhal Arvello, dan Zahra Bulan Aprillia Putri.

Mereka tampil apik dalam laga final di Leam Mae Phim, Klaeng District, Rayong, Thailand pada Kamis (18/12/202) siang WIB. Posisi kedua ditempati Filipina dan Singapura merebut perunggu.

Sebelumnya, triathlon juga sudah menyumbang 1 medali emas hari ini. Eva Desiana, Zahra, dan Martina menjadi yang terbaik di nomor women’s duathlon team relay.