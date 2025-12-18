Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Triathlon Beregu Campuran Tambah 1 Medali Emas Indonesia di SEA Games 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |13:02 WIB
Triathlon Beregu Campuran Tambah 1 Medali Emas Indonesia di SEA Games 2025
Tim Triathlon Indonesia menambah satu medali emas di SEA Games 2025 (Foto: Instagram/@kemenpora)
A
A
A

RAYONG – Tim Triathlon Indonesia menambah satu medali emas di SEA Games 2025. Berkat hal itu, koleksi Kontingen Indonesia bertambah menjadi 76 keping!

Tambahan itu datang dari cabang olahraga (cabor) Triathlon nomor duathlon mixed team play atau beregu campuran. Indonesia diperkuat Alias Praji, Martina Ayu Pertiwi, Hauqolah Fakhal Arvello, dan Zahra Bulan Aprillia Putri.

Triathlon

Mereka tampil apik dalam laga final di Leam Mae Phim, Klaeng District, Rayong, Thailand pada Kamis (18/12/202) siang WIB. Posisi kedua ditempati Filipina dan Singapura merebut perunggu.

Sebelumnya, triathlon juga sudah menyumbang 1 medali emas hari ini. Eva Desiana, Zahra, dan Martina menjadi yang terbaik di nomor women’s duathlon team relay.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
