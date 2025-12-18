Hasil SEA Games 2025: Triathlon Sumbang Emas Ke-73 Kontingen Indonesia!

RAYONG – Tim Triathlon menyumbang emas ke-73 buat Kontingen Indonesia di SEA Games 2025. Alhasil, atlet-atlet Tanah Air kini hanya berjarak 7 keping emas lagi dari target yang dicanangkan Kemenpora RI.

Medali emas itu datang dari nomor women’s duathlon team relay. Perlombaan tersebut berlangsung di Leam Mae Phim, Klaeng District, Rayong, Thailand pada Kamis (18/12/2025) pagi WIB.

Kontingen Indonesia diwakili Eva Desiana, Zahra Bulan Aprillia Putri, dan Martina Ayu Pratiwi. Mereka tampil luar biasa dalam perlombaan di tiga jenis olahraga berbeda.

Adapun, perlombaan meliputi lari dan bersepeda. Eva, Zahra, dan Martina berhasil membuka perolehan medali emas Kontingen Indonesia pada hari ini.

Dengan hasil manis itu, ketiganya sukses mempersembahkan medali emas ke-73 untuk Kontingen Indonesia. Secara total, Tim Merah-Putih kini sudah mengoleksi 73 medali emas, 85 keping perak, dan 94 keping perunggu.