HOME SPORTS NETTING

Jadwal Perempatfinal Piala Uber 2026: Indonesia Main Jam Berapa Hari Ini?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |10:36 WIB
Tim bulu tangkis Indonesia siap bersaing di perempatfinal Piala Uber 2026. (Foto: PBSI)
HORSENS Tim bulu tangkis putri Indonesia bersiap melanjutkan perjuangan mereka di perempatfinal Piala Uber 2026. Berdasarkan hasil undian yang dirilis pada Rabu 29 April 2026, skuad Garuda Pertiwi dipastikan akan menantang kekuatan tuan rumah, Denmark, dalam perebutan tiket menuju babak semifinal.

Duel panas antara Indonesia melawan Denmark dijadwalkan berlangsung hari ini, Kamis, (30/4/2026). Para pencinta bulu tangkis di Tanah Air dapat memberikan dukungan melalui layar kaca mulai pukul 23.00 WIB.

Pertandingan ini diprediksi tidak akan mudah mengingat lawan yang dihadapi akan tampil di depan pendukungnya sendiri di Horsens.

1. Modal Sempurna dari Fase Grup

Langkah Putri Kusuma Wardani dan kolega menuju delapan besar terbilang sangat meyakinkan. Indonesia lolos dengan status juara Grup C setelah mencatatkan hasil sempurna, yakni menyapu bersih tiga kemenangan.

Perjalanan impresif tersebut dimulai dengan keunggulan tipis 3-2 atas Kanada, dilanjutkan dengan kemenangan telak 5-0 atas Australia, dan ditutup dengan performa solid saat menundukkan Taiwan 3-2.

Tim bulu tangkis Indonesia sudah berlatih di arena Piala Thomas dan Uber 2026 PBSI

Keberhasilan menyandang predikat juara grup membuat mentalitas para pemain Indonesia berada di titik tertinggi. Meski demikian, kewaspadaan tetap menjadi kunci utama.

Tim bulu tangkis Indonesia diharapkan mampu mempertahankan performa apik tersebut untuk meredam ambisi tuan rumah yang tentu mengincar kemenangan di hadapan publik sendiri.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/40/3215513/christo_popov_ikut_menyumbang_poin_dalam_kemenangan_telak_tim_bulu_tangkis_prancis_atas_tim_bulu_tangkis_indonesia_4_1_di_piala_thomas_2026-zl4i_large.jpg
Bantu Prancis Hancurkan Indonesia 4-1 di Piala Thomas 2026, Christo Popov: Mereka Kurang Semangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/40/3215508/pbsi_lewat_kabid_binpres_eng_hian_meminta_maaf_atas_kegagalan_melaju_ke_perempatfinal_piala_thomas_2026-kl28_large.jpeg
PBSI Minta Maaf Tim Indonesia Catatkaan Sejarah Buruk di Piala Thomas 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/40/3215484/simak_jadwal_siaran_langsung_tim_indonesia_vs_denmark_pada_perempatfinal_piala_uber_2026-5CpG_large.jpg
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Tim Indonesia vs Denmark di Perempatfinal Piala Uber 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/40/3215455/tim_bulu_tangkis_indonesia_akan_bersua_tim_bulu_tangkis_denmark_di_perempatfinal_piala_uber_2026-umPf_large.jpg
Hasil Drawing Perempatfinal Piala Uber 2026: Indonesia Jumpa Denmark!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/40/3215401/tim_bulu_tangkis_indonesia-32Zo_large.jpg
4 Negara Calon Lawan Indonesia di Perempatfinal Piala Uber 2026, Nomor 1 Paling Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/40/3215372/sabar_karyaman_bersama_reza_pahlevi-qY0o_large.jpg
Kekalahan 3 Tunggal Putra Indonesia Jadi Penyebab Sabar/Reza Main dalam Tekanan hingga Kalah di Piala Thomas 2026
