Jadwal Perempatfinal Piala Uber 2026: Indonesia Main Jam Berapa Hari Ini?

HORSENS – Tim bulu tangkis putri Indonesia bersiap melanjutkan perjuangan mereka di perempatfinal Piala Uber 2026. Berdasarkan hasil undian yang dirilis pada Rabu 29 April 2026, skuad Garuda Pertiwi dipastikan akan menantang kekuatan tuan rumah, Denmark, dalam perebutan tiket menuju babak semifinal.

Duel panas antara Indonesia melawan Denmark dijadwalkan berlangsung hari ini, Kamis, (30/4/2026). Para pencinta bulu tangkis di Tanah Air dapat memberikan dukungan melalui layar kaca mulai pukul 23.00 WIB.

Pertandingan ini diprediksi tidak akan mudah mengingat lawan yang dihadapi akan tampil di depan pendukungnya sendiri di Horsens.

1. Modal Sempurna dari Fase Grup

Langkah Putri Kusuma Wardani dan kolega menuju delapan besar terbilang sangat meyakinkan. Indonesia lolos dengan status juara Grup C setelah mencatatkan hasil sempurna, yakni menyapu bersih tiga kemenangan.

Perjalanan impresif tersebut dimulai dengan keunggulan tipis 3-2 atas Kanada, dilanjutkan dengan kemenangan telak 5-0 atas Australia, dan ditutup dengan performa solid saat menundukkan Taiwan 3-2.

Tim bulu tangkis Indonesia sudah berlatih di arena Piala Thomas dan Uber 2026 PBSI

Keberhasilan menyandang predikat juara grup membuat mentalitas para pemain Indonesia berada di titik tertinggi. Meski demikian, kewaspadaan tetap menjadi kunci utama.

Tim bulu tangkis Indonesia diharapkan mampu mempertahankan performa apik tersebut untuk meredam ambisi tuan rumah yang tentu mengincar kemenangan di hadapan publik sendiri.