Dani Pedrosa: MotoGP 2026 Jadi Pertarungan Marco Bezzecchi vs Marc Marquez!

LEGENDA hidup MotoGP, Dani Pedrosa, meyakini musim ini akan jadi pertarungan antara Marco Bezzecchi dengan Marc Marquez. Kendati kompatriotnya sedang terseok-seok, ia yakin The Baby Alien bakal melesat di sisa MotoGP 2026.

Bezzecchi tengah menggila di MotoGP 2026. Setelah menyapu bersih tiga seri awal dengan kemenangan, pembalap Aprilia Racing itu naik podium dengan finis kedua di MotoGP Spanyol 2026.

Rentetan hasil manis itu membawa Bezzecchi ke puncak klasemen MotoGP 2026 dengan 101 poin dan unggul 11 angka dari Jorge Martin. Ia langsung disebut sebagai kandidat utama juara dunia musim ini.

1. Terseok-seok

Sebaliknya, Marquez terseok-seok. Pembalap tim Ducati Lenovo itu gagal menang maupun naik podium dalam empat seri awal. Bahkan, sang juara dunia bertahan dua kali gagal finis musim ini.

Akibatnya, Marquez terlempar ke posisi lima klasemen MotoGP 2026 dengan 57 poin. Ia terpaut 44 angka dengan Bezzecchi di puncak, sebuah jarak yang cukup jauh.

Tapi, Pedrosa meyakini Marquez akan kembali. MotoGP 2026 akan menjadi duelnya dengan Bezzecchi. Martin dijagokan jadi pengganggu keduanya.