HOME SPORTS MOTOGP

Ragu Marc Marquez Bakal Kompetitif di MotoGP 2026, Marco Melandri: Fisiknya Sudah Mencapai Batas

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |00:14 WIB
Marco Melandri yakin betul Marc Marquez tidak akan bisa kompetitif di MotoGP 2026 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
MANTAN pembalap, Marco Melandri, yakin betul Marc Marquez tidak akan bisa kompetitif di MotoGP 2026. Menurutnya, kondisi fisik pembalap berusia 33 tahun itu sudah mencapai batasnya.

Marquez memasuki MotoGP 2026 dengan status juara bertahan. Namun, hingga seri keempat, pria berpaspor Spanyol itu tak kunjung meraih kemenangan atau naik podium.

Marc Marquez terjatuh pada Sprint Race MotoGP Spanyol 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Bahkan, Marquez dua kali gagal finis di Thailand dan Spanyol. Hasil terbaiknya sejauh ini adalah finis keempat di MotoGP Brasil 2026.

1. Batas Maksimal

Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengakui di tiga seri awal kondisi fisiknya belum 100% akibat cedera bahu kanan yang dideritanya sejak Oktober 2025. Ia ternyata butuh waktu pemulihan lebih lama.

Namun, fakta Marquez gagal finis di Spanyol membuat Melandri ragu The Baby Alien akan membaik. Ia meyakini kondisi fisik juara dunia MotoGP tujuh kali tersebut sudah di batas maksimal.

“Dari segi fisik, saya bisa bilang inilah levelnya Marquez. Tidak akan bisa meningkat lagi karena dia sudah tidak balapan tiga pekan dan tidak juga membaik. Jadi, saya pikir fisiknya sudah mencapai batas dan dia harus menerimanya,” papar Melandri, disitat dari Motosan, Kamis (30/4/2026).

 

