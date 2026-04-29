Bersinar di MotoGP Spanyol 2026, Fabio Di Giannantonio Mulai Ancam Jorge Martin dan Marco Bezzecchi

JEREZ – Tim Pertamina Enduro VR46 sukses mencuri perhatian di balapan utama MotoGP Spanyol 2026 yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada Minggu 26 April 2026. Fabio Di Giannantonio tampil impresif dengan finis di urutan ketiga, yang sekaligus menjadi podium keduanya di musim balap 2026.

Hasil manis ini membawa rider yang akrab disapa Diggia tersebut merangsek naik ke posisi tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026 dengan koleksi 71 poin. Rider asal Italia tersebut kini siap mengancam duo Aprilia, Marco Bezzechi yang berada di urutan pertama (101 poin) dan Jorge Martin di peringkat kedua (90 poin).

1. Kebangkitan Diggia

Jalannya balapan di Sirkuit Jerez sebenarnya tidak dimulai dengan sempurna bagi Di Giannantonio. Kesalahan saat start membuatnya sempat kehilangan posisi di barisan depan.

Namun, mentalitas juara ditunjukkannya dengan melakukan recovery cepat. Ia tampil sangat tenang di pertengahan laga hingga akhirnya berhasil mengunci tempat di podium.

Fabio Di Giannantonio. (Foto: Pertamina Enduro VR46)

Kini Di Giaannantonio sukses menembus tiga besar pada klasemen sementara pembalap MotoGP 2026. Meski tampil manis, Diggia tetap memberikan catatan kritis terhadap penampilannya demi meraih hasil yang lebih baik di seri mendatang.

“Saya sangat senang dengan performa yang kami tunjukkan, meskipun sedikit kecewa dengan kesalahan saat start. Tim sudah bekerja luar biasa, dan kami merasa seharusnya bisa bersaing lebih untuk posisi depan,” ujar Di Giannantonio, dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (29/4/2026).

“Tentu saja ini tetap podium yang sangat bagus dan kami harus bangga. Kami juga berada di tiga besar klasemen dunia, itu luar biasa. Kami hanya perlu tetap fokus dan tetap rendah hati. Musim masih panjang, jadi mari terus bekerja seperti ini,” tambahnya.