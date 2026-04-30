Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar Line Up Tim Indonesia vs Denmark di Perempatfinal Piala Uber 2026: Amallia/Fadia Disimpan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |20:18 WIB
Daftar Line Up Tim Indonesia vs Denmark di Perempatfinal Piala Uber 2026: Amallia/Fadia Disimpan!
Daftar line up Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Tim Bulu Tangkis Denmark di Perempatfinal Piala Uber 2026 sudah diketahui (Foto: Instagram/@badminton.ina)
A
A
A

HORSENS – Daftar line up Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Tim Bulu Tangkis Denmark di Perempatfinal Piala Uber 2026 sudah diketahui. Kejutan muncul di ganda putri di mana Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti disimpan!

Piala Uber 2026 sudah memasuki babak perempatfinal. Berdasarkan hasil drawing, Indonesia akan menghadapi tuan rumah di babak delapan besar di Forum Horsens, Horsens, Denmark, Kamis (30/4/2026) pukul 23.00 WIB.

1. Diawali Tunggal Putri

Putri Kusuma Wardani. (PBSI)

Kali ini, susunan pemain diawali dengan dua tunggal putri, disusul satu ganda putri, lalu tunggal putri, dan ditutup ganda putri. Di partai pertama, Indonesia menurunkan Putri Kusuma Wardani (Putri KW)!

Sesuai prediksi, Putri akan menghadapi Line Christophersen sebagai tunggal putri pertama. Sementara, di tunggal kedua, Indonesia percaya kepada Ni Kadek Dhinda untuk menghadapi Line Kjaersfeldt.

Partai ketiga mempertemukan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari. Mereka menggantikan Amallia/Fadia yang disimpan oleh Indonesia.

Ana/Trias bakal menghadapi ganda putri pertama Denmark yakni Amalie Kudsk/Mette Werge. Jika menyapu tiga partai pertama, maka Indonesia bakal lolos ke semifinal.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Jadwal Perempatfinal Piala Uber 2026: Indonesia Main Jam Berapa Hari Ini?
Bantu Prancis Hancurkan Indonesia 4-1 di Piala Thomas 2026, Christo Popov: Mereka Kurang Semangat
PBSI Minta Maaf Tim Indonesia Catatkaan Sejarah Buruk di Piala Thomas 2026
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Tim Indonesia vs Denmark di Perempatfinal Piala Uber 2026
Hasil Drawing Perempatfinal Piala Uber 2026: Indonesia Jumpa Denmark!
4 Negara Calon Lawan Indonesia di Perempatfinal Piala Uber 2026, Nomor 1 Paling Berat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement