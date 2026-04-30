Daftar Line Up Tim Indonesia vs Denmark di Perempatfinal Piala Uber 2026: Amallia/Fadia Disimpan!

Daftar line up Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Tim Bulu Tangkis Denmark di Perempatfinal Piala Uber 2026 sudah diketahui (Foto: Instagram/@badminton.ina)

HORSENS – Daftar line up Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Tim Bulu Tangkis Denmark di Perempatfinal Piala Uber 2026 sudah diketahui. Kejutan muncul di ganda putri di mana Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti disimpan!

Piala Uber 2026 sudah memasuki babak perempatfinal. Berdasarkan hasil drawing, Indonesia akan menghadapi tuan rumah di babak delapan besar di Forum Horsens, Horsens, Denmark, Kamis (30/4/2026) pukul 23.00 WIB.

1. Diawali Tunggal Putri

Kali ini, susunan pemain diawali dengan dua tunggal putri, disusul satu ganda putri, lalu tunggal putri, dan ditutup ganda putri. Di partai pertama, Indonesia menurunkan Putri Kusuma Wardani (Putri KW)!

Sesuai prediksi, Putri akan menghadapi Line Christophersen sebagai tunggal putri pertama. Sementara, di tunggal kedua, Indonesia percaya kepada Ni Kadek Dhinda untuk menghadapi Line Kjaersfeldt.

Partai ketiga mempertemukan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari. Mereka menggantikan Amallia/Fadia yang disimpan oleh Indonesia.

Ana/Trias bakal menghadapi ganda putri pertama Denmark yakni Amalie Kudsk/Mette Werge. Jika menyapu tiga partai pertama, maka Indonesia bakal lolos ke semifinal.