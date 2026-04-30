HOME SPORTS NETTING

Link Live Streaming Tim Indonesia vs Denmark di Perempatfinal Piala Uber 2026: Siap Melaju ke 4 Besar!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |22:09 WIB
Link Live Streaming Tim Indonesia vs Denmark di Perempatfinal Piala Uber 2026: Siap Melaju ke 4 Besar!
Simak link live streaming Tim Indonesia vs Denmark di Perempatfinal Piala Uber 2026 (Foto: Instagram/@badminton.ina)
HORSENS – Link live streaming Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Tim Bulu Tangkis Denmark di Perempatfinal Piala Uber 2026 ada di akhir artikel ini. Srikandi Merah Putih siap melaju ke empat besar!

Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Forum Horsens, Horsens, Denmark, Kamis (30/4/2026) pukul 23.00 WIB. Di atas kertas, Indonesia yang tampil sebagai juara grup, diunggulkan untuk menang.

1. Cukup Merata

Tim Bulu Tangkis Indonesia di PIala Uber 2026 (Foto: X/@INABadminton)
Tim Bulu Tangkis Indonesia di PIala Uber 2026 (Foto: X/@INABadminton)

Tapi, kapten Putri Kusuma Wardani (Putri KW) menegaskan timnya tidak mau menganggap remeh  tuan rumah. Menurutnya, Denmark punya pemain merata di tunggal dan ganda putri.

"Bisa dibilang kekuatan Denmark merata terutama di semua tunggalnya yang memiliki skill dan kemampuan yang cukup bagus. Tapi yang terpenting kami tidak mau anggap Denmark itu di bawah juga," kata Putri, dikutip Kamis (30/4/2026).

"Tetap harus waspada jadi dari gim pembuka sampai nanti selesai harus semangat terus, pantang menyerah, enjoy, dan lebih mati-matian lagi," tambah perempuan asal Tangerang itu.

2. Curi 2 Poin

Sementara itu, pelatih Imam Tohari menegaskan tunggal pertama kemungkinan diisi Putri. Performa sang kapten diharapkan menjadi kunci untuk memuluskan langkah tim Uber ke semifinal.

"Memang kekuatan tim Denmark di tiga tunggalnya yang sudah sering wara-wiri di turnamen Super 500 ke atas. Tapi saya berharap kami bisa setidaknya mengambil dua poin," ungkap Imam.

 

