HOME SPORTS NETTING

Kisah An Se Young, Ratu Bulu Tangkis yang Dapat Rp581 Juta Usai Bongkar Korupsi di Asosiasi Badminton Korea

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |16:23 WIB
Kisah An Se Young, Ratu Bulu Tangkis yang Dapat Rp581 Juta Usai Bongkar Korupsi di Asosiasi Badminton Korea
An Se Young kala berlaga. (Foto: Instagram/@a_sy_2225)
KISAH An Se Young menarik diulas. Ratu bulu tangkis dunia ini baru dapat hadiah fantastis hingga lebih dari Rp581 juta.

Hadiah berupa penghargaan itu diberikan kepada An Se Young karena mengungkap korupsi di Asosiasi Badminton Korea. Hal itu dilakukannya usai rebut medali emas di Olimpiade Paris 2024.

1. Hadiah Fantastis

Ya, tunggal putri kebanggaan Korea Selatan, An Se-young, dianugerahi 50 juta won atau sekira Rp581 juta. Dia juga mendapat penghargaan di Penghargaan Demokrasi & Perdamaian 19 April karena mengungkap korupsi di dalam Asosiasi Bulu Tangkis Korea.

Acara penghargaan ini diadakan di Pusat Pers di Jung-gu, Seoul, Korea Selatan, pada 17 April 2026. An Se Young pun mengungkapkan perasaannya usai menerima penghargaan itu.

"Penghargaan ini bukan hasil dari usaha saya sendiri, tetapi hasil dari upaya dan hati bersama semua orang yang mendukung saya,” ujar An Se Young, dikutip dari Naver, Senin (20/4/2026).

“Yang membangkitkan semangat saya di setiap momen sulit adalah orang-orang yang membuat saya percaya pada makna proses daripada hasil. Saya tidak akan melupakan arti penting penghargaan ini dan akan mendekati pekerjaan saya dengan rasa tanggung jawab untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik,” lanjutnya.

Komite Pengarah Penghargaan Demokrasi dan Perdamaian mengatakan bahwa An Se Young dipilih sebagai penerima penghargaan bukan semata-mata karena ia mencapai puncak dunia dalam kariernya sebagai pebulu tangkis. Tetapi, ia dipilih juga karena keberaniannya mengangkat isu-isu mengenai sisi gelap tersembunyi dunia bulu tangkis Korea setelah Olimpiade Paris.

 

