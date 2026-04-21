5 Pebulu Tangkis Supercantik Hijrah ke Luar Negeri Usai Tak di Pelatnas PBSI, Nomor 1 Bidadari Ganda Putri!

LIMA pebulu tangkis supercantik yang putuskan hijrah ke luar negeri usai tak di pelatnas PBSI menarik diulas. Salah satunya bidadari ganda putri.

Ya, keputusan mengejutkan diambil sejumlah pebulu tangkis Indonesia usai tak lagi bernaung di pelatnas PBSI. Mereka mengambil langkah untuk pindah ke luar negeri.

Sejumlah alasan melatarbelakangi keputusan para pebulu tangkis ini untuk pindah ke luar negeri. Ada yang putuskan melanjutkan karier bulu tangkisnya, ada juga yang pindah ke luar negeri karena melanjutkan pendidikan. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Supercantik Putuskan Hijrah ke Luar Negeri Usai Tak Lagi di Pelatnas PBSI:

1. Tania Oktaviani Kusumah

Salah satu pebulu tangkis supercantik yang putuskan hijrah ke luar negeri usai keluar pelatnas PBSI adalah Tania Oktaviani Kusumah. Dia pindah ke Swiss usai keuar pelatnas pada 2021.

Tak sendirian, Tania pindah bersama suaminya yang juga seorang pebulu tangkis Indonesia, yakni Rehan Diaz, dan juga anaknya. Tania tetap berkecimpung di dunia bulu tangkis usai pindah ke Swiss. Dia kerap ikut turnamen-turnamen lokal di Swiss dengan berduet bersama pemain lokal di sana.

Semasa masih di pelatnas PBSI, Tania sendiri jadi andalan di nomor ganda putri. Dia pernah berduet dengan sejumlah pemain, termasuk Ni Ketut Mahadewi Istarani.

2. Jauza Fadhila

Kemudian, ada Jauza Fadhila. Dia pindah ke California, Amerika Serikat sejak 2021. Langkah itu diambil karena Jauza mengikuti sang suami.

Jauza diketahui menikah dengan Panji Akbar Sudrajat yang juga seorang atlet bulu tangkis. Di California, Panji kini berkarier menjadi pelatih di salah satu klub.