Hasil Piala Uber 2026: Rachel/Febi Bawa Indonesia Samakan Kedudukan 2-2 Lawan Taiwan

HORSENS – Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum berhasil membantu Tim Bulu Tangkis Indonesia menyamakan skor 2-2 dengan Tim Bulu Tangkis Taiwan dalam laga Piala Uber 2026. Mereka menang 11-21, 22-20, dan 21-16, dari Hsu Yin-Hui/Lin Jhih Yun.

Bermain di Forum Horsens, Horsens, Denmark, Selasa (28/4/2026) sore WIB, Rachel/Febi berusaha tampil dengan performa terbaiknya dengan skema yang sudah disiapkan. Akan tetapi, Hsu/Lin juga tampil ngotot untuk mendulang poin demi poin.

Performa Hsu/Lin begitu menyulitkan Rachel/Febi di gim pertama. Hal itu mengatakan Rachel/Febi saat ini tertinggal 3-9 dari Hsu/Lin.

Rachel/Febi butuh usaha keras untuk mendapatkan pundi-pundi poin. Sementara waktu mereka tertinggal jauh dari Hsu/Lin dengan catatan poin 10-19.

Hsu/Lin berhasil meraih hasil manis dalam gim pertama. Mereka mengatasi perlawanan Rachel/Febi dengan catatan poin 21-11.

Dalam gim kedua, Rachel/Febi memegang kendali permainan atas Hsu/Lin sehingga mudah mendapatkan poin. Saat ini sementara waktu mereka dapat unggul 17-10 atas Hsu/Lin.