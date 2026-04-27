Sapu Bersih Australia, Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia Segel Tiket Perempatfinal Piala Uber 2026

HORSENS – Tim bulu tangkis putri Indonesia memastikan diri melangkah ke babak perempatfinal Piala Uber 2026 setelah tampil dominan di babak penyisihan Grup C. Bertanding di Forum Horsens, Minggu 26 April 2026, Srikandi Merah Putih sukses menggulung Australia dengan skor telak 5-0.

Kemenangan ini, ditambah dengan hasil positif saat melawan Kanada sehari sebelumnya, membuat posisi Indonesia di dua besar klasemen Grup C tidak lagi tergoyahkan. Kini, Indonesia bersama Taiwan telah mengamankan tiket fase gugur dan hanya tinggal menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara grup pada laga Selasa mendatang.

1. Eksperimen Ganda yang Berhasil

Indonesia membuka keran kemenangan melalui tunggal pertama, Putri Kusuma Wardani. Tampil lebih tenang dibandingkan laga perdana, Putri menang mudah atas Tiffany Ho dengan skor 21-5 dan 21-10. Keberhasilan ini diikuti oleh Thalita Ramadhani Wiryawan dan Ester Nurumi Tri Wardoyo yang juga menang dua gim langsung, sekaligus memastikan keunggulan Indonesia menjadi 3-0.

Menariknya, pada partai ganda putri kedua, tim pelatih melakukan rotasi dengan memasangkan Febriana Dwipuji Kusuma dan Rachel Alessya Rose. Meski bukan pasangan tetap, adaptasi cepat Rachel dan kematangan Febriana mampu meredam perlawanan Jesslyn Carrisia/Victoria Tjonadi.

Thalita Ramadhani Wiryawan (Foto: X/@INABadminton)

Pelatih Karel Mainaky menyebutkan bahwa keputusan ini diambil karena kondisi fisik kedua pemain tersebut sedang dalam titik optimal untuk menghadapi gaya bermain Australia.

2; Mentalitas Juara

Satu-satunya laga yang harus diselesaikan melalui tiga gim adalah partai ganda pertama yang memperjuangkan nama Amallia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti. Menghadapi pasangan senior Australia, Gronya Sommerville/Angela Yu, Amallia/Fadia sempat kehilangan gim pertama karena terlambat panas.