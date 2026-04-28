Hasil Piala Uber 2026: Amalia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Tumbang, Indonesia vs Taiwan Sama Kuat 1-1!

AMALIA Cahaya Pratiwi/Siti Fadia kalah 21-23 dan 13-21 dari Hsieh Pei Shan/Hung En-Tzu di laga kedua Grup C Piala Uber 2026 yang berlangsung di Forum Horsens, Horsen, Denmark, Selasa (28/4/2026) sore WIB. Akibat kekalahan ini, skor Indonesia vs Taiwan sama kuat 1-1.

Sebelumnya di laga pertama, Putri Kusuma Wardani meraih kemenangan sehingga membuat Indonesia unggul 1-0. Harapannya di laga ketiga, tim bulu tangkis Indonesia kembali menang atas Taiwan.

Tiwi/Fadia kalah dari pasangan Taiwan. (Foto: Humas PP PBSI)

Jalannya Pertandingan

Tiwi/Fadia mendapatkan perlawanan cukup ketat dari Hsieh Pei Shan/Hung En-Tzu. Jalannya pertandingan antara kedua tim cukup menarik dengan intensitas tinggi.

Tiwi/Fadia sempat unggul 5-4 atas Hsieh/Hung. Setelah unggul, Tiwi/Fadia berusaha keras terus memperlebar jarak dari lawan. Namun,

Hanya saja, laga tidak berjalan mudah bagi Tiwi/Fadia. Skor sempat berimbang 7-7 dan 9-9. Singkatnya, Tiwi/Fadia harus mengakui ketangguhan Hsieh/Hung dalam game pertama. Pasalnya, mereka harus takluk dengan skor 21-23.