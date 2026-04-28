Jadwal Siaran Langsung Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2026 Hari Ini, Main Jam Berapa?

HORSENS – Jadwal siaran langsung Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2026 hari ini, Selasa (28/4/2026) sudah diketahui. Mereka akan bermain sore dan malam hari.

Piala Thomas dan Uber 2026 memasuki matchday 3. Seluruh pertandingan kembali akan digelar di Forum Horsens, Horsens, Denmark, Selasa (28/4/2026) mulai sore hari.

1. Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Uber 2026

Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Uber 2026 akan lebih dulu bermain. Putri Kusuma Wardani (Putri KW) dan kawan-kawan menghadapi Tim Bulu Tangkis Taiwan pada pukul 15.00 WIB.

Para Srikandi Indonesia sudah memastikan tiket ke perempatfinal Piala Uber 2026. Mereka menyapu bersih dua pertandingan pertama di Grup C dan sukses bertengger di puncak klasemen.

Walau begitu, kemenangan tetap perlu dikejar. Sebab, Taiwan ada di urutan 2. Hasil positif tentu akan memudahkan langkah Indonesia dalam drawing untuk babak perempatfinal.

Sementara, Tim Bulu Tangkis Indonesia baru akan bermain di Piala Thomas 2026 sekira pukul 23.00 WIB. Kendati ada di puncak klasemen Grup D, Fajar Alfian dan kawan-kawan justru belum aman!