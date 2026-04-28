HOME SPORTS NETTING

3 Negara Calon Lawan Indonesia di Perempatfinal Piala Thomas 2026, Nomor 1 Raksasa Asia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |09:52 WIB
3 Negara Calon Lawan Indonesia di Perempatfinal Piala Thomas 2026, Nomor 1 Raksasa Asia
Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)
HORSENS - Tim bulu tangkis putra Indonesia tengah menatap babak perempatfinal Piala Thomas 2026 dengan optimisme tinggi. Setelah mengandaskan Aljazair (5-0) dan Thailand (3-2), skuad Merah Putih kini menghadapi laga penentuan melawan Prancis di Forum Horsens, Denmark, Selasa (28/4/2026) malam WIB.

Laga kontra Prancis menjadi krusial bukan sekadar untuk kelolosan, tapi juga menentukan posisi sebagai juara Grup D demi menghindari lawan yang lebih berat di fase gugur. Fajar Alfian dan kolega cukup meraih kemenangan dengan skor berapa pun untuk mengunci status juara grup.

Jika berhasil menjadi pemuncak klasemen Grup D, Indonesia akan diundi melawan runner-up dari Grup A, B, atau C.

Berikut 3 Negara Calon Lawan Indonesia di Perempatfinal Piala Thomas 2026, jika Jadi Juara Grup D:

1. China (Grup A)

Shi Yu Qi

Tim bulu tangkis China menjadi calon lawan paling diwaspadai jika mereka berakhir di posisi runner-up Grup A. Saat ini, China mengoleksi 2 poin hasil kemenangan atas Kanada dan Australia.

Penentuan posisi akhir mereka akan terjadi dalam laga panas melawan India. Mengingat China dan India sudah dipastikan lolos, duel terakhir ini hanya akan mencari siapa yang menyandang status juara grup dan siapa yang akan menjadi calon lawan Indonesia di fase gugur.

2. Malaysia (Grup B)

Lee Zii Jia
Lee Zii Jia

Dari Grup B, Malaysia menjadi kandidat kuat lawan Indonesia berikutnya. Saat ini, Negeri Jiran berada di peringkat kedua klasemen sementara meski memiliki poin yang sama dengan Jepang.

 

