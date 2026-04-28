Jadwal Siaran Langsung Indonesia vs Prancis di Piala Thomas 2026: Laga Penentu Tiket ke Perempatfinal!

Moh Zaki Ubaidillah siap diandalkan jika turun di laga Indonesia vs Prancis di Piala Thomas 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

JADWAL siaran langsung tim bulu tangkis Indonesia vs Prancis di matchday ketiga Grup D Piala Thomas 2026 sudah dirilis. Laga rencananya digelar di Forum Horsens Court 1, Denmark, pada Selasa (28/4/2026) pukul 23.00 WIB.

Kemenangan menjadi bidikan Indonesia atas Prancis. Sebab, hanya kemenangan yang akan meloloskan Indonesia ke perempatfinal Piala Thomas 2026 sebagai juara Grup D.

1. Indonesia Menang Dramatis atas Thailand

Moh Zaki Ubaidillah pastikan kemenangan indonesia atas Thailand di Piala Thomas 2026. (Foto: PBSI)

Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, senang menjadi penentu kemenangan 3-2 tim bulu tangkis Indonesia atas Thailand di laga kedua Grup D Piala Thomas 2026, Minggu 26 April 2026. Ubed -sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah- menang atas Tanawat Yimjit dengan skor 21-11 dan 21-12. Kemenangan itu buah kerja keras dan fokus penuh sepanjang laga.

"Tadi alhamdulillah cukup baik pertandingannya dan bisa diberi kemenangan tanpa cedera. Awal-awal sempat tegang juga, ada pressure karena ada tanggung jawab buat tim," kata Ubed dalam keterangan pers PBSI yang diterima Okezone.

2. Ubed Pantang Remehkan Lawan

Ubed mengatakan sejak awal tidak mau memandang remeh Tanawat. Ia pun lega dapat menjalankan skema permainan yang sudah disiapkan.

"Saya berusaha lebih tenang dan setelah poin 11 ke atas, saya bisa mengatasi ketegangan itu. Saya sudah siap dengan skenario apa pun,” tegas runner-up Kejuaraan Dunia Junior Bulu Tangkis 2025.