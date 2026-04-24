Kunci Surabaya Samator Rebut Peringkat 3 Proliga 2026

YOGYAKARTA – Surabaya Samator berhasil merebut peringkat 3 di Proliga 2026 kategori putra. Hadi Suharto lantas membeberkan kunci kemenangan timnya pada laga perebutan tempat ketiga tersebut.

Surabaya Samator memastikan peringkat tiga kompetisi usia mengalahkan Jakarta Garuda Jaya 3-0 (25-19, 25-17, dan 25-20). Laga itu digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Kamis 23 April 2026 malam WIB.

Kemenangan telak membuat Surabaya Samator mengunci peringkat ketiga dalam format best of three. Sebelumnya, mereka berhasil memenangkan pertandingan pertama dan kalah di laga kedua sehingga agregat akhir adalah 2-1.

1. Tampil Tenang

Selepas pertandingan, Hadi mengungkapkan kunci kemenangan Surabaya Samator adalah ketenangan. Berbeda dari laga kedua, tim besutan Rodolfo Sanchez itu memang bermain lebih rapi.

"Tidak seperti kemarin kami bermain grusa-grusu dan kurang tenang. Dibanding kemarin, hari ini kami bermain lebih tenang," kata Hadi dikutip dari rilis resmi Proliga 2026, Jumat (24/4/2026).

Manajer tim, Hadi Sampurno, bersyukur pasukannya mampu mengamankan peringkat ketiga. Dengan raihan ini, Surabaya Samator menunjukkan kelasnya sebagai tim yang mengoleksi tujuh gelar juara Proliga (2004, 2007, 2009, 2014, 2016, 2018, dan 2019).