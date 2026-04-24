Hasil Leg I Grand Final Proliga 2026: Jakarta LavAni Bungkam Bhayangkara Presisi 3-1, Selangkah Menuju Juara

YOGYAKARTA – Jakarta LavAni Livin Transmedia sukses mengamankan kemenangan krusial atas Jakarta Bhayangkara Presisi dengan skor 3-1 (25-22, 22-25, 25-16, dan 25-17) pada leg pertama final Grand Final Proliga 2026. Pertandingan krusial ini berlangsung sengit di GOR Among Rogo, Yogyakarta, Jumat (24/4/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Jakarta Lavani Livin Transmedia dan Jakarta Bhayangkara Presisi tampil dengan tempo sedang pada set pertama. Hal itu dikarenakan kedua tim bermain tidak terlalu ngotot karena masih mencari celah dan mencoba memahami skema permainan lawan.

Sementara waktu, Jakarta Lavani Livin Transmedia sempat tertinggal 12-13 dari Jakarta Bhayangkara Presisi. Permainan antara kedua tim papan atas ini masih berjalan dengan intensitas yang cukup ketat.

Jakarta Lavani Livin Transmedia akhirnya meraih hasil manis di set pertama. Mereka berhasil mengalahkan Jakarta Bhayangkara Presisi dengan skor tipis 25-22.

Namun, dalam set kedua, Jakarta Lavani Livin Transmedia harus mengakui performa apik tim lawan. Mereka terpaksa menyerah dari Jakarta Bhayangkara Presisi yang mampu mencuri set tersebut dengan poin 22-25.

Jakarta Lavani Livin Transmedia mencoba bangkit di set ketiga. Untuk itu, mereka tampil dengan semangat juang tinggi serta serangan yang lebih bervariasi demi mendulang poin demi poin.