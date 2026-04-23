Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Dramatis! Jakarta Popsivo Polwan Segel Gelar Peringkat Ketiga Proliga 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |07:59 WIB
Jakarta Popsivo Polwan rebut peringkat ketiga Proliga 2026. (Foto: Instagram/popsivopolwan)
A
A
A

YOGYAKARTA – Semangat pantang menyerah yang ditunjukkan Jakarta Popsivo Polwan berbuah manis setelah mereka resmi mengamankan peringkat ketiga Proliga 2026 sektor putri. Kemenangan ini dipastikan usai menundukkan lawan dengan skor ketat 3-2 (19-25, 25-22, 20-25, 25-16, 15-8), sekaligus unggul agregat 2-0.

Pertemuan kedua tim terjadi dalam laga leg kedua perebutan tempat ketiga. Pertandingan tersebut berlangsung sengit di GOR Amongrogo, Yogyakarta, pada Rabu 22 April 2026 malam WIB.

1. Evaluasi Taktik dan Performa Tim

Pelatih Jakarta Popsivo, Darko Dobreskov, mengakui bahwa permainan pada leg kedua ini merupakan hasil dari persiapan matang sepanjang musim kompetisi tahun ini. Namun, ia mencatat timnya sempat telat panas dan tidak memulai laga dengan performa terbaik sebelum akhirnya perlahan bangkit untuk meraih kemenangan.

"Sementara receive kita juga jelek," ujar Darko dalam keterangannya, dikutip Kamis (23/4/2026).

Jakarta Popsivo Polwan. (Foto: Instagram/popsivopolwan)

Sementara itu, salah satu pemain andalan Popsivo, Arsela Nuari Purnama, mengatakan timnya mampu bangkit setelah sempat tertinggal 1-2 pada set ketiga. Hal tersebut dipicu oleh motivasi tinggi seluruh pemain untuk segera menyudahi perlawanan lawan di leg kedua.

"Kita inginnya selesai pada pertandingan ini, karena ini pertandingan yang terakhir," ujar Arsela yang baru saja sembuh dari sakit.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Hasil Perebutan Posisi 3 Proliga 2026: Jakarta Garuda Jaya Bungkam Surabaya Samator, Berlanjut ke Laga Ketiga!
Hasil Perebutan Posisi 3 Proliga 2026: Jakarta Garuda Jaya Bungkam Surabaya Samator, Berlanjut ke Laga Ketiga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/43/3213995/jakarta_electric_pln-dF6J_large.jpg
Jadwal Perebutan Peringkat 3 Proliga 2026 Hari Ini: Jakarta Popsivo Polwan vs Electric PLN!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/43/3213942/surabaya_samator-JSXK_large.jpg
Surabaya Samator Bungkam Garuda Jaya di Leg Pertama, Selangkah Lagi Amankan Posisi Ketiga Proliga 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/43/3213767/berikut_empat_pevoli_supercantik_indonesia_yang_tampil_di_grand_final_proliga_2026-JNOp_large.jpg
4 Pevoli Supercantik Indonesia yang Tampil di Grand Final Proliga 2026, Nomor 1 Hadapi Mantan Klub!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/43/3213691/gresik_phonska_plus_pupuk_indonesia-ozRI_large.jpg
Jadwal Grand Final Proliga 2026: Jakarta Pertamina Enduro vs Gresik Phonska dan LavAni vs Bhayangkara Presisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/43/3213687/jakarta_pertamina_enduro-0FvM_large.jpg
Yogyakarta Jadi Saksi Perebutan Takhta Juara Proliga 2026 di GOR Amongrogo
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement