Dramatis! Jakarta Popsivo Polwan Segel Gelar Peringkat Ketiga Proliga 2026

YOGYAKARTA – Semangat pantang menyerah yang ditunjukkan Jakarta Popsivo Polwan berbuah manis setelah mereka resmi mengamankan peringkat ketiga Proliga 2026 sektor putri. Kemenangan ini dipastikan usai menundukkan lawan dengan skor ketat 3-2 (19-25, 25-22, 20-25, 25-16, 15-8), sekaligus unggul agregat 2-0.

Pertemuan kedua tim terjadi dalam laga leg kedua perebutan tempat ketiga. Pertandingan tersebut berlangsung sengit di GOR Amongrogo, Yogyakarta, pada Rabu 22 April 2026 malam WIB.

1. Evaluasi Taktik dan Performa Tim

Pelatih Jakarta Popsivo, Darko Dobreskov, mengakui bahwa permainan pada leg kedua ini merupakan hasil dari persiapan matang sepanjang musim kompetisi tahun ini. Namun, ia mencatat timnya sempat telat panas dan tidak memulai laga dengan performa terbaik sebelum akhirnya perlahan bangkit untuk meraih kemenangan.

"Sementara receive kita juga jelek," ujar Darko dalam keterangannya, dikutip Kamis (23/4/2026).

Sementara itu, salah satu pemain andalan Popsivo, Arsela Nuari Purnama, mengatakan timnya mampu bangkit setelah sempat tertinggal 1-2 pada set ketiga. Hal tersebut dipicu oleh motivasi tinggi seluruh pemain untuk segera menyudahi perlawanan lawan di leg kedua.

"Kita inginnya selesai pada pertandingan ini, karena ini pertandingan yang terakhir," ujar Arsela yang baru saja sembuh dari sakit.