Hasil Perebutan Posisi 3 Proliga 2026: Jakarta Garuda Jaya Bungkam Surabaya Samator, Berlanjut ke Laga Ketiga!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |21:20 WIB
Hasil Perebutan Posisi 3 Proliga 2026: Jakarta Garuda Jaya Bungkam Surabaya Samator, Berlanjut ke Laga Ketiga!
Surabaya Samator tumbang 2-3 dari Jakarta Garuda Jaya. (Foto: Instagram/@surabayasamator)
JAKARTA Garuda Jaya meraih kemenangan atas Surabaya Samator dengan skor 3-2 (25-23, 22-25, 19-25, 25-22, 15-13) dalam pertemuan kedua di perebutan posisi tiga Proliga 2026. Laga itu berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Rabu (22/4/2026).

Hasil itu membuat kedua tim kini imbang 1-1. Laga Jakarta Garuda Jaya melawan Surabaya Samator pun harus berlanjut ke pertemuan ketiga yang berlangsung pada Kamis 23 April 2026 pukul 16.00 WIB.

Surabaya Samator gagal mengatasi perlawanan Jakarta Garuda Jaya. (Foto: Instagram/@surabayasamator)
Surabaya Samator gagal mengatasi perlawanan Jakarta Garuda Jaya. (Foto: Instagram/@surabayasamator)

1. Jakarta Garuda Jaya Tampil Penuh Semangat

Pelatih Jakarta Garuda Jaya, Nur Widayanto mengakui timnya tampil dengan semangat juang luar biasa. Hal itu pun menjadi kunci kemenangan Jakarta Garuda Jaya atas sang lawan.

"Anak-anak bermain lebih terbuka dibanding pertandingan pertama," ujar Nur Widayanto usai laga.

2. Surabaya Samator Akui Keunggulan Jakarta Garuda Jaya

Sementara itu, manajer tim Surabaya Samator Hadi Sampurno mengatakan timnya tampil kurang maksimal hari ini. Ia juga mengakui Jakarta Garuda Jaya bermain lebih baik.

"Set pertama kita sudah unggul. Tapi, anak-anak kurang tenang," ujar Hadi Sampurno.

 

