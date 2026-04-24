Hasil Jakarta Pertamina Enduro vs Gresik Phonska Plus di Leg I Grand Final Proliga 2026: Megawati Hangestri Cs Menang 3-1

YOGYAKARTA – Langkah mantap diambil Jakarta Pertamina Enduro setelah berhasil mengandaskan perlawanan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dengan skor 3-1 (19-25, 25-19, 25-19, dan 25-21) pada leg pertama grand final Proliga 2026. Pertandingan penentu tersebut digelar di GOR Among Rogo, Yogyakarta, Jumat (24/4/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Jakarta Pertamina Enduro dan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia tampil agresif dalam awal set pertama. Hal itu membuat permainan antara kedua tim cukup menarik.

Sementara waktu, Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dapat unggul 12-10 atas Jakarta Pertamina Enduro. Jakarta Pertamina Enduro berusaha keras untuk segera mengejar ketertinggalan.

Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia meraih hasil manis di set pertama. Mereka menaklukkan Jakarta Pertamina Enduro dengan kor 25-19.

Jakarta Pertamina Enduro mencoba bangkit di set kedua dengan mereka bermain lebih agresif. Saat ini mereka dapat unggul 16-13 atas Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia.

Jakarta Pertamina Enduro. (Foto: Instagram/jpevolley)

Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia harus mengakui ketangguhan Jakarta Pertamina Enduro dalam set kedua dengan skor 19-25. Kedudukan antara kedua tim kini berimbang 1-1.