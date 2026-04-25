Hasil Jakarta Pertamina Enduro vs Gresik Phonska di Grand Final Proliga 2026: Megawati Hangestri Dkk Juara!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |17:06 WIB
Jakarta Pertamina Enduro keluar sebagai juara Proliga 2026 usai mengalahkan Grensik Phonska Plus Pupuk Indonesia (Foto: Instagram/@jpevolley)
YOGYAKARTA – Jakarta Pertamina Enduro keluar sebagai juara Proliga 2026 usai mengalahkan Grensik Phonska Plus Pupuk Indonesia! Megawati Hangestri dan kawan-kawan memenangi game kedua Grand Final dengan 3-0 (25-19, 25-23, 25-20), di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu (25/4/2026) sore WIB.

Jakarta Pertamina Enduro dan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia tampil ngotot sejak set pertama. Hal itu dengan permainan antara kedua tim cukup menarik.

Jakarta Pertamina Enduro. (Foto: Instagram/jpevolley)

Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia harus mengakui ketangguhan Jakarta Pertamina Enduro di set pertama. Mereka takluk dari Jakarta Pertamina Enduro dengan poin 19-25.

Jakarta Pertamina Enduro tampil lebih percaya dalam set kedua. Sementara mereka dapat unggul 15-11 atas Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia.

Jakarta Pertamina Enduro pun berhasil meraih hasil manis dalam set tersebut. Mereka mengalahkan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dengan poin 25-23.

Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia berusaha bangkit di set ketiga dengan bermain lebih agresif. Akan tetapi, Jakarta Pertamina Enduro tampil cukup tenang.

 

