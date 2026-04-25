Hasil Jakarta Pertamina Enduro vs Gresik Phonska di Grand Final Proliga 2026: Megawati Hangestri Dkk Juara!

YOGYAKARTA – Jakarta Pertamina Enduro keluar sebagai juara Proliga 2026 usai mengalahkan Grensik Phonska Plus Pupuk Indonesia! Megawati Hangestri dan kawan-kawan memenangi game kedua Grand Final dengan 3-0 (25-19, 25-23, 25-20), di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu (25/4/2026) sore WIB.

Jakarta Pertamina Enduro dan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia tampil ngotot sejak set pertama. Hal itu dengan permainan antara kedua tim cukup menarik.

Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia harus mengakui ketangguhan Jakarta Pertamina Enduro di set pertama. Mereka takluk dari Jakarta Pertamina Enduro dengan poin 19-25.

Jakarta Pertamina Enduro tampil lebih percaya dalam set kedua. Sementara mereka dapat unggul 15-11 atas Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia.

Jakarta Pertamina Enduro pun berhasil meraih hasil manis dalam set tersebut. Mereka mengalahkan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dengan poin 25-23.

Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia berusaha bangkit di set ketiga dengan bermain lebih agresif. Akan tetapi, Jakarta Pertamina Enduro tampil cukup tenang.