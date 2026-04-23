Tenangkan Fans Ducati, Marc Marquez Siap Menggila di MotoGP Spanyol 2026

BORGO PANIGALE – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, menebar ancaman serius menjelang seri keempat MotoGP 2026 yang akan berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol. Pembalap tuan rumah tersebut menargetkan hasil maksimal dalam balapan kandang pertamanya musim ini yang dijadwalkan bergulir pada 24 - 26 April 2026 mendatang.

Jeda panjang MotoGP 2026 memasuki hari terakhir. Marc Marquez dan para rivalnya akan kembali adu cepat di Sirkuit Jerez akhir pekan ini.

Marquez mengungkapkan, jeda panjang telah dimaksimalkan untuk pemulihan dan berlatih. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu mengaku sudah tidak sabar untuk balapan kandang pertama musim ini.

"Liburan tiga minggu yang saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk memulihkan diri menjelang balapan Eropa pertama musim ini dan Grand Prix kandang pertama yang akan segera datang," kata Marquez dilansir dari Crash, Kamis (23/4/2026).

1. Memori Kemenangan Sprint

Terlebih, Sirkuit Jerez adalah salah satu lintasan balap favorit Marquez. Pembalap berusia 33 tahun itu memenangkan balapan sprint di sirkuit tersebut pada musim lalu.

“Saya senang; Jerez adalah sirkuit yang saya sukai, bersejarah, lengkap, dan di mana akan ada banyak penggemar," tutur Marquez.

“Memenangkan Sprint di sini tahun lalu sangat istimewa, sebuah perasaan yang unik," sambungnya.