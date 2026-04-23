Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Sirkuit MotoGP yang Paling Sering Dimenangkan Marc Marquez, Nomor 1 Berbuah Julukan Manis

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |12:07 WIB
Berikut lima sirkuit MotoGP yang paling sering dimenangkan Marc Marquez (Foto: Gresini Racing)
A
A
A

BERIKUT lima sirkuit MotoGP yang paling sering dimenangkan Marc Marquez. Ia bahkan sampai mendapat julukan manis berkat rekor tersebut.

Sepanjang kariernya, Marquez telah mencatatkan 73 kemenangan dalam 210 kali balapan di kelas premier sejak 2013. Bila digeser ke semua kategori, ia total membukukan 99 kemenangan dalam 288 balapan.

Dari puluhan kemenangan itu, ada lima sirkuit di mana Marquez paling sering menang. Lintasan mana saja? Simak ulasannya berikut ini.

5 Sirkuit MotoGP yang Paling Sering Dimenangkan Marc Marquez

1. Sirkuit Sachsenring

Marc Marquez selebrasi aura farming usai menang MotoGP Jerman 2025 (Foto: X/@MotoGP)

Lintasan di Hohenstein-Ernstthal, Jerman, ini bisa disebut sebagai taman bermain buat sang juara dunia tujuh kali. Betapa tidak, Marquez sembilan kali menang di Sachsenring di kelas MotoGP!

Bila direntang dari kelas 125cc/Moto3, ia telah merebut 12 kemenangan di sana, dengan 11 di antaranya secara beruntun pada 2010-2021! Marquez pun mendapat julukan Sachsenking.

2. Sirkuit Misano World Marco Simoncelli

Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2025 (Foto: Ducati Corse)

Arena ini dikenal sebagai kandangnya Valentino Rossi karena berlokasi tidak jauh dari Tavullia. Namun, Marquez justru paling sering menang di Sirkuit Misano dengan total sembilan kali di semua kelas.

Khusus di MotoGP, pembalap asal Spanyol itu pernah menang enam kali. Bisa dibilang, Marquez adalah rajanya di Sirkuit Misano!

3. Sirkuit MotorLand Aragon

Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Aragon 2024 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Lucunya, pembalap berusia 33 tahun ini tidak banyak menang di Spanyol. Tapi, khusus di Sirkuit MotorLand Aragon, Marquez adalah rajanya dengan delapan kemenangan di semua kelas!

Tata letaknya yang berlawanan dengan arah jarum jam adalah makanan empuk buat The Baby Alien. Enam kemenangan di kelas MotoGP membuat pengelola sirkuit mengabadikan nama Marc Marquez untuk tikungan 10!

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement