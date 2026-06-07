Jadwal MotoGP Hungaria 2026 Hari Ini: Marc Marquez Raih Kemenangan Perdana Musim Ini?

Jadwal MotoGP Hungaria 2026 Hari Ini: Marc Marquez Raih Kemenangan Perdana Musim Ini? (Instagram/@marcmarquez93)

JAKARTA - Jadwal MotoGP Hungaria 2026 hari ini akan digelar pada malam hari. Pada MotoGP Hungaria 2026, apakah Marc Marquez dapat meraih kemenangan perdana musim Ini?

1. MotoGP Hungaria 2026

Rangkaian seri MotoGP 2026 kini berlanjut di Hungaria, Minggu (7/6/2026). Sirkuit Balaton Park menjadi arena bagi para pembalap terbaik dunia untuk adu cepat pada seri kedelapan MotoGP musim ini.

Sehari sebelumnya, telah berlangsung sprint race. Pada sprint race tersebut, Marc Marquez keluar sebagai yang tercepat.

Marc Marquez memulai sprint race dari pole position. Pembalap berjuluk The Baby Alien tampil mendominasi hingga akhir balapan.

Pembalap Red Bull KTM, Pedro Acosta, sempat berusaha mendekati Marc Marquez pada awal-awal sprint race. Namun, Marc Marquez masih lebih cepat dan sulit dikejar Acosta.

Marc Marquez di FP1 MotoGP Hungaria (Dok MotoGP)

Bahkan, dalam beberapa momen, Marquez mampu melebarkan jarak dari Acosta dengan selisih waktu 2 detik. Marc Marquez pun nyaman berada di posisi terdepan hingga akhir sprint race.

Sementara Pedro Acosta harus puas berada di posisi 2. Posisi berikutnya ditempati Marco Bezzechi. Pembalap yang kini memuncaki klasemen sementara MotoGP 2026 itu berhasil menyodok ke 3 besar setelah memulai balapan dari posisi 6.