Marc Marquez Belum Naik Podium di MotoGP 2026, Bos Ducati Umbar Keyakinan Jelang MotoGP Spanyol 2026

CEO Ducati Claudio Domenicali menyatakan Marc Marquez butuh waktu untuk kembali dalam performa terbaiknya di MotoGP 2026. Ia meyakini The Baby Alien -julukan Marc Marquez- akan kembali ke barisan terdepan dalam waktu dekat.

Marc Marquez belum merasakan naik podium sampai seri ketiga MotoGP 2026. Akibatnya, Marc Marquez tersebut saat ini berada di posisi kelima sementara MotoGP 2026 dengan mengumpulkan 45 poin, terpaut 36 angka dari Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) di puncak klasemen.

Claudio Domenicali mengatakan Marc Marquez pasti akan kembali unjuk kualitas di MotoGP 2026. Ia mengatakan pihaknya cukup maklum karena kondisi Marc Marquez belum pulih 100 persen setelah mengalami cedera bahu di akhir musim 2025.

"Saya pikir ini juga dipengaruhi kondisi fisik Marc (Marquez) yang belum sempurna. Misalnya, karena ia baru pulih dari cedera, tetapi mungkin belum 100%. Hal ini berkontribusi, setidaknya sebagian," kata Claudio Domenicali, Okezone mengutip dari Motosan, Selasa (21/4/2026).

Claudio Domenicali mengatakan timnya dan Marc Marquez optimis menjelang seri keempat MotoGP 2026 yang akan berlangsung Sirkuit Jerez, Spanyol. Seri itu akan dimulai pada tanggal 24-26 April 2026.

Kebetulan, Marc Marquez memiliki catatan manis di Sirkuit Jerez. Rider 33 tahun ini tercatat pernah menang di MotoGP Spanyol 2026 pada 2014, 2018 dan 2019.