HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Naik Podium di MotoGP Spanyol 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |18:05 WIB
Marc Marquez berpeluang naik podium di MotoGP Spanyol 2026. (Foto: Instagram/@ducaticorse)
PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, naik podium di MotoGP Spanyol 2026? Di tiga seri awal MotoGP 2026, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- belum tampil maksimal.

Setelah gagal finis di Thailand, Marc Marquez menyelesaikan balapan di posisi empat pada MotoGP Brasil 2026 dan kelima (MotoGP Amerika Serikat 2026). Alhasil, Marc Marquez saat ini menempati posisi lima dengan 45 angka, terpaut 36 poin dari Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) di posisi puncak.

Marc Marquez belum tampil optimal di MotoGP 2026. (Foto; Ducati Corse)

1. Marc Marquez Bugar 100 Persen

Salah satu penyebab Marc Marquez gagal tampil maksimal di tiga race MotoGP 2026 karena kondisi fisiknya belum bugar 100 persen. The Baby Alien sempat absen di lima race pamungkas MotoGP 2025 karena mengalami cedera bahu.

Cedera bahu ini juga yang menyulitkan Marc Marquez bangkit di tiga seri awal MotoGP 2026. Namun, manajer Ducati Corse Luigi Dall’Igna memberikan keyakinan kepada fans rider asal Spanyol tersebut. Luigi Dall’Igna memastikan Marc Marquez dalam kondisi 100 persen jelabg balapan di Spanyol.

“Memang Marc Marquez mengalami cedera yang cukup serius dan melewatkan lima balapan di akhir musim, sehingga masih dalam proses pemulihan. Tapi, jujur saja, saya melihatnya dalam kondisi baik dan saya yakin ia akan kembali 100 persen di Jerez,” kata Luigi Dall’Igna, Okezone mengutip dari Motosan.

2. Pengalaman Manis di Sirkuit Jerez

Peluang Marc Marquez setidaknya naik podium di Sirkuit Jerez sangat besar. Sepanjang kariernya di kelas MotoGP, The Baby Alien tiga kali menjadi kampiun di Sirkuit Jerez.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/38/3213846/marc_marquez_berjuang_bangkit_di_motogp_2026_marcmarquez93-fiqj_large.jpg
Marc Marquez Belum Naik Podium di MotoGP 2026, Bos Ducati Umbar Keyakinan Jelang MotoGP Spanyol 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/38/3213839/giacomo_agostini_mendukung_penuh_upaya_marc_marquez_memecahkan_rekor_gila_miliknya-0eLt_large.jpg
Legenda MotoGP Dukung Marc Marquez Pecahkan Rekor Gila Miliknya dan Valentino Rossi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/38/3213824/marco_bezzecchi_berpeluang_juara_motogp_2026_marcobez72-x8ac_large.jpg
Menang 3 Seri Beruntun, Marco Bezzecchi: Terlalu Dini Bicara Gelar Juara MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/38/3213719/jorge_martin-ElUj_large.jpg
Gara-Gara Marc Marquez, Ducati Jadi Kesulitan Lawan Jorge Martin di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/38/3213547/marc_marquez-GmIg_large.jpg
Prediksi Alex Criville: Marc Marquez dan Ducati Kehilangan Taji di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/38/3213461/para_pembalap_motogp-of1Q_large.jpg
Jadwal MotoGP Spanyol 2026: Menanti Kebangkitan Marc Marquez di Tengah Dominasi Aprilia
