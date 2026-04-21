3 Calon Pembalap Pengganti Marc Marquez jika Pensiun dari Ducati, Nomor 1 Calon Juara Dunia Superbike!

SEBANYAK 3 calon pembalap pengganti Marc Marquez jika pensiun dari Ducati di akhir MotoGP 2026 akan diulas Okezone. Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez membuka pensiun di akhir MotoGP 2026.

Keputusan ini akan diambil The Baby Alien -julukan Marc Marquez- jika tak kunjung mendapatkan hasil positif di MotoGP 2026. Sekadar diketahui, dalam tiga race awal MotoGP 2026, Marc Marquez sama sekali gagal finis podium.

Prestasi terbaik Marc Marquez adalah finis keempat di MotoGP Brasil 2026. Sementara dalam dua race lain, juara dunia tujuh kali kelas MotoGP itu gagal finis di Thailand serta menyelesaikan balapan di posisi empat pada MotoGP Amerika Serikat 2026.

"Saya akan pensiun jika tidak punya pilihan lain, tapi saya tidak akan puas 100%. Saya akan tenang karena saya sudah mencoba, meskipun tidak berhasil, tapi saya tidak akan pensiun dengan kepuasan 100%. Tenang iya, puas tidak," kata Marc Marquez, Okezone mengutip GPOne.

Jika Marc Marquez benar pensiun, siapa yang akan menggantikan posisinya di MotoGP 2027? Ducati dijamin memburu pembalap yang secara kualitas tidak akan kalah dari The Baby Alien.

Berikut 3 calon pembalap pengganti Marc Marquez jika pensiun dari Ducati di akhir MotoGP 2026:

1. Nicolo Bulega

Nicolo Bulega yang kini membela Aruba Racing Ducati di World Superbike 2026, tampil luar biasa. Dalam dua seri awal yang berlangsung di Australia dan Portugal, rider asal Italia itu selalu keluar sebagai pemenang.

Medio Oktober 2025, Nicolo Bulega juga sempat menjajal motor Ducati MotoGP di Sirkuit Jerez, Spanyol. Hal itu semakin mengindikasikan rider 26 tahun ini akan menjadi pembalap Ducati di MotoGP suatu hari nanti.

Satu lagi, Nicolo Bulega juga dipercaya menjadi rider Ducati Lenovo saat Marc Marquez absen di akhir MotoGP 2025 karena cedera. Saat itu, Nicolo Bulega tercatat finis ke-15 di MotoGP Malaysia dan Valencia.