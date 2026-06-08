Kata-Kata Pertama Jorge Martin Usai Jadi Biang Keladi Tabrakan Beruntun di MotoGP Hungaria 2026

BALATON – Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin, akhirnya buka suara setelah menjadi dalang di balik kecelakaan beruntung pada lap pembuka MotoGP Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton, Minggu 7 Juni 2026. Insiden horor yang melibatkan lima pembalap tersebut sempat membuat jalannya balapan pembuka menjadi mencekam.

Jorge Martin diketahui kehilangan kendali atas motornya saat melakukan pengereman keras menuju Tikungan 1. Imbasnya, ia langsung menghantam rekan setimnya sekaligus pemimpin klasemen sementara, Marco Bezzecchi.

Efek domino dari benturan tersebut turut menyeret tiga pembalap lainnya ke atas aspal, yakni Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio, dan rider Aprilia lainnya, Raul Fernandez.

Meskipun kelima pembalap beruntung bisa lolos dari cedera serius, insiden ini membuat Aprilia rugi besar dalam perebutan poin. Atas kecerobohannya, Martin langsung dijatuhi sanksi penalti dua kali long-lap (double long-lap penalty) oleh Stewards FIM MotoGP.

1. Penyesalan Mendalam

Sama seperti Bezzecchi, Jorge Martin memilih untuk tidak menemui awak media secara langsung pasca-balapan. Kendati demikian, ia menyampaikan penyesalan mendalam dan kronologi singkat insiden tersebut melalui sebuah pernyataan resmi di media sosialnya.

Kecelakaan Jorge Martin vs Marco Bezzecchi di MotoGP Hungaria 2026. (Foto: MotoGP)

"Saya ingin meminta maaf kepada semua rekan pembalap yang terlibat dalam insiden hari ini selama lap pertama balapan. Saya kehilangan kendali atas motor saya, dan sayangnya, hal itu menyebabkan kecelakaan banyak pembalap yang tidak bisa saya hindari,” kata Martin, mengutip dari Crash, Senin (8/6/2026).

“Yang paling penting, puji Tuhan, kami semua baik-baik saja. Dalam situasi seperti ini, hanya itu yang benar-benar penting," tambahnya.