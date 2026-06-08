Bersinar di MotoGP Hungaria 2026, Marc Marquez Tak Sangka Masih Bisa Menang

BALATON – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, sukses melakukan aksi comeback gemilang dengan menyapu bersih akhir pekan di MotoGP Hungaria 2026. Setelah memenangkan sesi sprint, pembalap asal Spanyol ini melengkapinya dengan naik podium tertinggi pada balapan utama di Sirkuit Balaton Park, Hungaria, pada Minggu 7 Juni 2026.

Kendati berhasil merayakan kemenangan balapan utama pertamanya di musim 2026, Marquez justru merasa emosional dan menyebut kemenangan ini terasa terlalu mahal jika berkaca pada perjuangan mental serta fisik yang harus dilewatinya akibat cedera bahu kanan yang parah.

1. Kemenangan Spesial

Ini merupakan kemenangan Grand Prix pertama bagi Marquez sejak terakhir kali merajainya di Misano tahun lalu. Sukses ini juga menjadi penanda bangkitnya sang pembalap pasca-cedera bahu kanan serius yang dideritanya di Indonesia, yang bahkan memaksanya kembali naik meja operasi akibat masalah saraf beberapa pekan lalu.

Bagi Marquez, kembali dihantam badai cedera saat dirinya sedang berada di puncak karier usai merengkuh gelar juara dunia 2025 adalah pukulan yang sangat berat.

“Maksud saya, tentu saja, ini adalah comeback lainnya. Comeback ini belum sepenuhnya selesai karena meskipun kami menang, ini adalah sirkuit kidal (didominasi tikungan kiri). Hanya ada tiga tikungan kanan dengan titik pengereman keras, jadi ini membantu saya untuk bernapas,” jelas Marquez, mengutip dari Crash, Senin (8/6/2026).

Marc Marquez di MotoGP Hungaria (Dok MotoGP)

"Namun memang benar hari ini kami melakukan comeback lagi, kami menang lagi, kami meraih 37 poin, dan ini adalah sesuatu yang saya rasa... mungkin kemenangan ini terlalu mahal, karena sejak (insiden) Indonesia saya telah banyak menderita," tambahnya.

Meski berhasil menang, Marquez mengaku performanya belum kembali ke level tertinggi yang ia inginkan. Kabar baiknya, Marquez merasa dirinya masih cepat dan berharap performa itu bisa terus bertahan di seri-seri ke depan.