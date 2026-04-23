Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jelang MotoGP Spanyol 2026, Marc Marquez Bongkar Kunci Segel 7 Trofi MotoGP: Bakat Saja Enggak Cukup!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |21:05 WIB
Jelang MotoGP Spanyol 2026, Marc Marquez Bongkar Kunci Segel 7 Trofi MotoGP: Bakat Saja Enggak Cukup!
Marc Marquez menggila di ajang MotoGP. (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, membongkar kunci sukses menyegel tujuh trofi MotoGP. Ia mengatakan bakat membalap saja tidak cukup, tapi dibaluti “kegilaan” di lintasan untuk memenangkan trofi demi trofi di kelas premier.

1. Menggila sejak Musim Pertama

Marc Marquez promosi ke MotoGP pada 2013. Ia menggantikan posisi Casey Stoner di Respol Honda yang memutuskan pensiun.

Marc Marquez siap tempur di MotoGP 2026.
Marc Marquez siap tempur di MotoGP Spanyol 2026.

Hebatnya di tahun pertama, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- langsung menjadi juara dunia setelah mengungguli dua rider asal Spanyol, yakni Jorge Lorenzo (Yamaha) dan Dani Pedrosa (Honda). Sejatinya, bakat besar Marc Marquez sudah terlihat semenjak The Baby Alien eksis di ajang Grand Prix pada 2008.

“Sisi gila” menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki Marc Marquez. Ia berani membuat keputusan di luar dugaan di lintasan yang menghasilkan hasil positif untuknya.

“Bakat saja tidak cukup (Untuk juara MotoGP). Ini adalah perpaduan berbagai faktor, tapi Anda harus punya keberanian,” kata Marc Marquez kepada Speedweek, Okezone mengutip dari Motorsportweek, Kamis (23/4/2026).

“Terkadang saya mendengar orang berkata, Para pembalap ini gila. Namun, saya pastikan bukan yang paling gila yang menang, tetapi yang tahu bagaimana memaksimalkan ‘kegilaan’ mereka,” lanjut Marc Marquez.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement