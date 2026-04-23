5 Calon Juara Moto3 Spanyol 2026, Nomor 1 Veda Ega Pratama?

BERIKUT lima calon juara Moto3 Spanyol 2026 yang akan digelar di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra. Apakah salah satunya adalah Veda Ega Pratama?

Seri keempat Moto3 2026 itu akan digelar 24-26 April. Veda dan kolega kembali setelah jeda singkat tiga pekan imbas konflik di Asia Barat.

5 Calon Juara Moto3 Spanyol 2026

1. Maximo Quiles

Pembalap satu ini digadang-gadang jadi juara dunia Moto3 2026. Sejauh ini, Quiles mampu tampil konsisten dari tiga seri yang telah digelar.

Betapa tidak, rider berpaspor Spanyol ini sukses meraih dua kemenangan dan sekali runner up. Quiles jelas dijagokan untuk jadi pemenang di kandang sendiri.

2. Guido Pini

Pembalap satu ini mencuri perhatian usai memenangi Moto3 Amerika Serikat 2026. Performa Pini juga membaik setelah finis kelima di Brasil yang merupakan seri kedua.

Dengan momentum positif itu, pembalap asal Italia ini dijagokan untuk menang. Musim lalu, Pini sanggup finis posisi tujuh di sirkuit yang sama.

3. David Almansa

Pembalap satu ini sukses menjadi pemenang di seri pembuka yakni Moto3 Thailand 2026. Namun, penampilan Almansa menurun di dua seri berikutnya yakni Brasil dan Amerika Serikat.

Pria berpaspor Spanyol ini gagal finis di Negeri Samba. Sementara di Negeri Paman Sam, Almansa mengundurkan diri akibat cedera.