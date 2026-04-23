Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Calon Juara Moto3 Spanyol 2026, Nomor 1 Veda Ega Pratama?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |04:23 WIB
5 Calon Juara Moto3 Spanyol 2026, Nomor 1 Veda Ega Pratama?
Berikut lima calon juara Moto3 Spanyol 2026 termasuk Veda Ega Pratama (Foto: MotoGP)
A
A
A

BERIKUT lima calon juara Moto3 Spanyol 2026 yang akan digelar di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra. Apakah salah satunya adalah Veda Ega Pratama?

Seri keempat Moto3 2026 itu akan digelar 24-26 April. Veda dan kolega kembali setelah jeda singkat tiga pekan imbas konflik di Asia Barat.

Lantas, siapa saja yang menjadi calon juara Moto3 Spanyol 2026? Simak ulasannya berikut ini.

5 Calon Juara Moto3 Spanyol 2026

1. Maximo Quiles

Maximo Quiles berpeluang menang di Moto3 Spanyol 2026 maximoquiles28

Pembalap satu ini digadang-gadang jadi juara dunia Moto3 2026. Sejauh ini, Quiles mampu tampil konsisten dari tiga seri yang telah digelar.

Betapa tidak, rider berpaspor Spanyol ini sukses meraih dua kemenangan dan sekali runner up. Quiles jelas dijagokan untuk jadi pemenang di kandang sendiri.

2. Guido Pini

Guido Pini (Foto: Honda Team Asia)

Pembalap satu ini mencuri perhatian usai memenangi Moto3 Amerika Serikat 2026. Performa Pini juga membaik setelah finis kelima di Brasil yang merupakan seri kedua.

Dengan momentum positif itu, pembalap asal Italia ini dijagokan untuk menang. Musim lalu, Pini sanggup finis posisi tujuh di sirkuit yang sama.

3. David Almansa

David Almansa (Foto: Instagram/@davidalmansa22)

Pembalap satu ini sukses menjadi pemenang di seri pembuka yakni Moto3 Thailand 2026. Namun, penampilan Almansa menurun di dua seri berikutnya yakni Brasil dan Amerika Serikat.

Pria berpaspor Spanyol ini gagal finis di Negeri Samba. Sementara di Negeri Paman Sam, Almansa mengundurkan diri akibat cedera.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
3 Alasan Veda Ega Pratama Dijagokan Naik Podium di Moto3 Spanyol 2026, Nomor 1 Luar Biasa!
Senyum Manis Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Jelang Moto3 Spanyol 2026, Siap Naik Podium?
Kisah Persiapan Pembalap Muda Veda Ega Pratama, Berlatih di Markas Latihan Marc Marquez Jelang Moto3 Spanyol 2026
Kisah Persiapan Pembalap Muda Veda Ega Pratama, 4 Hari Tes di 2 Sirkuit Berbeda Jelang Moto3 Spanyol 2026
Jadwal Moto3 Spanyol 2026: Veda Ega Pratama Naik Podium di Sirkuit Jerez?
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Gabung Tim Raksasa di Moto3 2027?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement