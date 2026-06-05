Adu Kisaran Gaji Pembalap Brian Uriarte dengan Veda Ega Pratama di Moto3 2026

ADU kisaran gaji pembalap Brian Uriarte dengan Veda Ega Pratama di Moto3 2026 sungguh menarik. Siapa yang lebih besar?

Uriarte dan Veda Ega sama-sama mentas di Moto3 2026 usai tampil apik pada Red Bull Rookies Cup 2025. Keduanya pun berstatus pendatang baru di ajang balap grand prix musim ini.

Brian Uriarte tampil di Moto3 Spanyol 2026 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Sejauh ini, Veda Ega lebih unggul di klasemen Moto3 2026. Rider asal Indonesia itu menempati posisi 4 dengan 67 poin. Sementara, Uriarte terpental ke urutan 8 dengan 54 angka usai kena diskualifikasi.

1. Gaji Brian Uriate di Moto3 2026

Lantas, berapa gaji Brian Uriarte di Moto3 2026? Pembalap asal Spanyol itu tengah memperkuat Red Bull KTM Ajo usai jadi juara Rookies Cup 2025.

Tak diketahui dengan pasti berapa gaji Uriarte di tim tersebut. Tapi, biasanya, rider Moto3 memiliki kontrak di kisaran 30-150 ribu Euro (setara Rp628 juta – 3,2 miliar) per tahun.

Itu baru gaji pokok. Uriarte juga diikat dengan kontrak sebagai pembalap atau atlet Red Bull sehingga koceknya semakin tebal.